10 января 2024

Следователи и прокуратура взялись за смертельное ДТП с вахтовиками из Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП Фото:

Группа вахтовиков 10 января направлялась из Тюмени в Новосибирск на микроавтобусе. На трассе в Омской области автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП погиб водитель и один из пассажиров микроавтобуса. В Следственном комитете Омской области начали проверку, а региональная прокуратура взяла ход ее проведения на контроль.

«В районе 12 километра западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania, в результате чего один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка», — сообщается в telegram-канале областного СК РФ. «Прокуратура Марьяновского района Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших», — заявила омская прокуратура в соцсети.

В результате ДТП, помимо погибших, пострадало пять человек. Все они госпитализированы в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате ДТП погибли двое мужчин
В результате ДТП погибли двое мужчин

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Группа вахтовиков 10 января направлялась из Тюмени в Новосибирск на микроавтобусе. На трассе в Омской области автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП погиб водитель и один из пассажиров микроавтобуса. В Следственном комитете Омской области начали проверку, а региональная прокуратура взяла ход ее проведения на контроль. «В районе 12 километра западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania, в результате чего один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка», — сообщается в telegram-канале областного СК РФ. «Прокуратура Марьяновского района Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших», — заявила омская прокуратура в соцсети. В результате ДТП, помимо погибших, пострадало пять человек. Все они госпитализированы в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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