Следователи и прокуратура взялись за смертельное ДТП с вахтовиками из Тюмени. Фото

11 января 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Группа вахтовиков 10 января направлялась из Тюмени в Новосибирск на микроавтобусе. На трассе в Омской области автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП погиб водитель и один из пассажиров микроавтобуса. В Следственном комитете Омской области начали проверку, а региональная прокуратура взяла ход ее проведения на контроль. «В районе 12 километра западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania, в результате чего один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка», — сообщается в telegram-канале областного СК РФ. «Прокуратура Марьяновского района Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших», — заявила омская прокуратура в соцсети. В результате ДТП, помимо погибших, пострадало пять человек. Все они госпитализированы в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате ДТП погибли двое мужчин Telegram-канал прокуратуры Омской области, https://t.me/prok_omsk

Группа вахтовиков 10 января направлялась из Тюмени в Новосибирск на микроавтобусе. На трассе в Омской области автомобиль столкнулся с фурой. В результате ДТП погиб водитель и один из пассажиров микроавтобуса. В Следственном комитете Омской области начали проверку, а региональная прокуратура взяла ход ее проведения на контроль. «В районе 12 километра западного обхода трассы Тюмень-Новосибирск микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой Scania, в результате чего один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли. Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка», — сообщается в telegram-канале областного СК РФ. «Прокуратура Марьяновского района Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с большим количеством пострадавших», — заявила омская прокуратура в соцсети. В результате ДТП, помимо погибших, пострадало пять человек. Все они госпитализированы в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.