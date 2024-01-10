В Тюмени назвали главную причину большинства ДТП

ГИБДД Тюменской области: превышение скорости является основной причиной ДТП

11 января 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Из-за нарушений скоростного режима в Тюмени происходит каждое второе ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждое второе ДТП на дорогах Тюменской области происходит из-за нарушений скоростного режима. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель регионального управления ГИБДД Андрей Миллер, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Из-за превышения скоростного режима и выбора неправильной скорости в конкретных дорожных условиях происходит каждое второе ДТП. В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий», — передает корреспондент URA.RU слова Миллера. Он также отметил, что каждая пятая дорожная авария происходит из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков.

Каждое второе ДТП на дорогах Тюменской области происходит из-за нарушений скоростного режима. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель регионального управления ГИБДД Андрей Миллер, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Из-за превышения скоростного режима и выбора неправильной скорости в конкретных дорожных условиях происходит каждое второе ДТП. В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий», — передает корреспондент URA.RU слова Миллера. Он также отметил, что каждая пятая дорожная авария происходит из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков.