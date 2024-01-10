В Тюмени назвали главную причину большинства ДТП

Из-за нарушений скоростного режима в Тюмени происходит каждое второе ДТП
Каждое второе ДТП на дорогах Тюменской области происходит из-за нарушений скоростного режима. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель регионального управления ГИБДД Андрей Миллер, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Из-за превышения скоростного режима и выбора неправильной скорости в конкретных дорожных условиях происходит каждое второе ДТП. В 2023 году по этой причине зарегистрировано 1126 таких происшествий», — передает корреспондент URA.RU слова Миллера. Он также отметил, что каждая пятая дорожная авария происходит из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков.
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