Депутат назвал героем курганского серба, получившего от Путина гражданство РФ

11 января 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Яков Сидоров вспомнил, как общественность помогала сербу Ратко Самацу и назвал его героем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат курганской гордумы Яков Сидоров назвал героем жителя Кургана, серба Ратко Самаца, получившего российское гражданство от президента РФ Владимира Путина. Сидоров также вспомнил, как общественность боролась за Самаца. Ранее Босния и Герцоговина требовала от России выдать его за участие в югославских конфликтах. Об этом Сидоров сообщил в эфире на своей странице «ВКонтакте». «У меня не было сомнений, что перед нами не преступник, а герой. Но многие местные либералы, перекрасившиеся в патриотов, видели только европейское обращение, не вникая в суть вопроса. После решения суда в 2016 году отправили израненного героя (Самаца) в СИЗО на 40 суток. Однако, к вопросу подключилась общественность», — заявил Сидоров. Также он вспомнил, как лично подготовил ходатайство в гордуму о том, что Самаца нельзя держать в следственном изоляторе, но его не приняли. Кроме этого, он отметил помощь местных СМИ, которые освещали проблему, и депутата Госдумы Александра Ильтякова, также выступавшего против экстрадиции серба в Боснию и Герцеговину. Сидоров упрекнул некоторых депутатов гордумы, которые ранее голосовали против ходатайства о недопустимости содержания Самаца в СИЗО, поставив вопрос об их патриотичности. Босния и Герцеговина обвиняла Самаца в убийстве боснийских мусульман в 1990-е годы. Сам серб эти обвинения отрицает и считает, что его преследуют по религиозным и политическим мотивам. 15 января 2016 года его арестовали и месяц продержали в СИЗО. Позже Генпрокуратура РФ отказалась депортировать его, а на днях президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства Самацу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров назвал героем жителя Кургана, серба Ратко Самаца, получившего российское гражданство от президента РФ Владимира Путина. Сидоров также вспомнил, как общественность боролась за Самаца. Ранее Босния и Герцоговина требовала от России выдать его за участие в югославских конфликтах. Об этом Сидоров сообщил в эфире на своей странице «ВКонтакте». «У меня не было сомнений, что перед нами не преступник, а герой. Но многие местные либералы, перекрасившиеся в патриотов, видели только европейское обращение, не вникая в суть вопроса. После решения суда в 2016 году отправили израненного героя (Самаца) в СИЗО на 40 суток. Однако, к вопросу подключилась общественность», — заявил Сидоров. Также он вспомнил, как лично подготовил ходатайство в гордуму о том, что Самаца нельзя держать в следственном изоляторе, но его не приняли. Кроме этого, он отметил помощь местных СМИ, которые освещали проблему, и депутата Госдумы Александра Ильтякова, также выступавшего против экстрадиции серба в Боснию и Герцеговину. Сидоров упрекнул некоторых депутатов гордумы, которые ранее голосовали против ходатайства о недопустимости содержания Самаца в СИЗО, поставив вопрос об их патриотичности. Босния и Герцеговина обвиняла Самаца в убийстве боснийских мусульман в 1990-е годы. Сам серб эти обвинения отрицает и считает, что его преследуют по религиозным и политическим мотивам. 15 января 2016 года его арестовали и месяц продержали в СИЗО. Позже Генпрокуратура РФ отказалась депортировать его, а на днях президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства Самацу.