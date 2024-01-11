В Тюменской области не соглашаются с критикой Пескова

Производитель «Хищника» заявил, что в России нет нужных деталей для его машин
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскритиковал коробку передач и двигатель тюменского вездехода Фото:

Руководство ООО «МЕГ ВЕСТ» не согласно с критикой, которую в адрес тюменского вездехода «Хищник» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Максима Мезенина сообщает «РБК Тюмень».

«Двигатель или коробка передач — это те части машины, которые мы не производим. То есть, повлиять на их качество мы никак не можем», — приводит РБК слова бизнесмена.

Мезенин также заявил, что нужных его производству двигателей в России не производят. «Мы бы использовали отечественное, но в России двигателей, которые нам нужны, просто нет в природе. А коробку мы выбрали лучшую из тех вариантов, что производят в стране», — сообщает РБК со ссылкой на Мезенина.

Ранее URA.RU рассказало, что претензии к «Хищнику» есть не только у Пескова. Недовольны тобольской техникой и любители путешествий.

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Руководство ООО «МЕГ ВЕСТ» не согласно с критикой, которую в адрес тюменского вездехода «Хищник» высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Максима Мезенина сообщает «РБК Тюмень». «Двигатель или коробка передач — это те части машины, которые мы не производим. То есть, повлиять на их качество мы никак не можем», — приводит РБК слова бизнесмена. Мезенин также заявил, что нужных его производству двигателей в России не производят. «Мы бы использовали отечественное, но в России двигателей, которые нам нужны, просто нет в природе. А коробку мы выбрали лучшую из тех вариантов, что производят в стране», — сообщает РБК со ссылкой на Мезенина. Ранее URA.RU рассказало, что претензии к «Хищнику» есть не только у Пескова. Недовольны тобольской техникой и любители путешествий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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