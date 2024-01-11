В единую карту для жителей ЯНАО добавили новые функции

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа с помощью карты «Морошка» могут совершить онлайн-запись на спортивные тренировки и различные учебные курсы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В личном кабинете карты „Морошка“ появились дополнительные услуги. Теперь ямальцы могут записываться онлайн на занятия в сферах культуры, спорта, дополнительного образования и мероприятия проекта „Ямальское долголетие“», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило об увеличении числа льготников в ЯНАО, которые могут бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Бесплатный проезд для жителей округа доступен по единой карте «Морошка».
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