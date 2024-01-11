В единую карту для жителей ЯНАО добавили новые функции

Для жителей ЯНАО подготовили обновленную карту «Морошка»

11 января 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

С помощью карты «Морошка» ямальцы могут посещать спортивные и образовательные занятия Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа с помощью карты «Морошка» могут совершить онлайн-запись на спортивные тренировки и различные учебные курсы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В личном кабинете карты „Морошка“ появились дополнительные услуги. Теперь ямальцы могут записываться онлайн на занятия в сферах культуры, спорта, дополнительного образования и мероприятия проекта „Ямальское долголетие“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило об увеличении числа льготников в ЯНАО, которые могут бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Бесплатный проезд для жителей округа доступен по единой карте «Морошка».

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа с помощью карты «Морошка» могут совершить онлайн-запись на спортивные тренировки и различные учебные курсы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В личном кабинете карты „Морошка“ появились дополнительные услуги. Теперь ямальцы могут записываться онлайн на занятия в сферах культуры, спорта, дополнительного образования и мероприятия проекта „Ямальское долголетие“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило об увеличении числа льготников в ЯНАО, которые могут бесплатно передвигаться в общественном транспорте. Бесплатный проезд для жителей округа доступен по единой карте «Морошка».