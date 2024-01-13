В Тюменской области из-за непотушенной сигареты случился пожар, который привел к смерти мужчины и женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
«Сообщение о пожаре в двух квартирном жилом доме по улице Первомайская поступило во втором часу ночи 14 января. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. В результате происшествия погибли мужчина и женщина», — написала пресс-служба ведомства. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Площадь пожара составила два квадратных метра. По словам пресс-службы, в квартире не было автономного пожарного извещателя, который смог бы своевременно предупредить людей об опасности.
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