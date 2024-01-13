13 января 2024
12 января 2024

Тюменцы погибли из-за непотушенной сигареты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 14 декабря в жилом доме произошел пожар Фото:

В Тюменской области из-за непотушенной сигареты случился пожар, который привел к смерти мужчины и женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

«Сообщение о пожаре в двух квартирном жилом доме по улице Первомайская поступило во втором часу ночи 14 января. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. В результате происшествия погибли мужчина и женщина», — написала пресс-служба ведомства. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Площадь пожара составила два квадратных метра. По словам пресс-службы, в квартире не было автономного пожарного извещателя, который смог бы своевременно предупредить людей об опасности.

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В Тюменской области из-за непотушенной сигареты случился пожар, который привел к смерти мужчины и женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. «Сообщение о пожаре в двух квартирном жилом доме по улице Первомайская поступило во втором часу ночи 14 января. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось задымление в одной из квартир. В результате происшествия погибли мужчина и женщина», — написала пресс-служба ведомства. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь пожара составила два квадратных метра. По словам пресс-службы, в квартире не было автономного пожарного извещателя, который смог бы своевременно предупредить людей об опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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