14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

Что известно о тюменском миллиардере, который выиграл в лотерею

В Тюмени не могут найти миллиардера, который выиграл в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень
Новогодний розыгрыш прошел 1 января 2024 года Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Победителя до сих пор не нашли. Некоторые жители областной столицы уже усомнились в его существовании. На данный момент информации о счастливчике немного. Что известно о тюменском миллиардере — в материале URA.RU.

  • Миллиард рублей разыграли во время новогоднего выпуска лотереи «Русское лото». Выигрышным оказался билет, приобретенный в Тюмени. Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.
  • Счастливый билет бы куплен 7 декабря в фирменной точке продаж «Столото» в тюменском ТЦ «Дарина». Он лежал в подарочном тубусе с десятью билетами.
  • Продавец торговой точки «Столото» в ТЦ «Дарина», где был куплен выигрышный билет, предположила в разговоре с URA.RU, что миллиардер является постоянным участником лотереи и живет недалеко от торгового центра.
  • Неизвестный после вычета налогов получит на руки 850 миллионов рублей.
  • Однако победителя до сих пор не нашли. Из-за этого в социальных сетях распространились предположения, что никакого миллиардера не существует. При этом некоторые начали просить у местного счастливчика деньги на машины, ипотеку и квартиры.
  • Как сообщили в «Столото», победитель может объявиться только через несколько месяцев после проведения лотереи, так как люди обычно долго выбирают способ оформления выигрыша.
  • Если обладатель миллиарда рублей не заявит о себе в течение 3,5 лет, все деньги перечислят в бюджет РФ. Чтобы забрать свой приз, тюменцу нужно направить организаторам лотереи пакет документов. В том числе, банковские реквизиты, копию ИНН и документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ. При соблюдении всех условий выигрыш выплатят не позднее 180 дней со дня обращения.

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Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Победителя до сих пор не нашли. Некоторые жители областной столицы уже усомнились в его существовании. На данный момент информации о счастливчике немного. Что известно о тюменском миллиардере — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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