Что известно о тюменском миллиардере, который выиграл в лотерею

Новогодний розыгрыш прошел 1 января 2024 года
новость из сюжетаНовогодний миллиард выиграл житель Тюмени
Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Победителя до сих пор не нашли. Некоторые жители областной столицы уже усомнились в его существовании. На данный момент информации о счастливчике немного. Что известно о тюменском миллиардере — в материале URA.RU.
- Миллиард рублей разыграли во время новогоднего выпуска лотереи «Русское лото». Выигрышным оказался билет, приобретенный в Тюмени. Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.
- Счастливый билет бы куплен 7 декабря в фирменной точке продаж «Столото» в тюменском ТЦ «Дарина». Он лежал в подарочном тубусе с десятью билетами.
- Продавец торговой точки «Столото» в ТЦ «Дарина», где был куплен выигрышный билет, предположила в разговоре с URA.RU, что миллиардер является постоянным участником лотереи и живет недалеко от торгового центра.
- Неизвестный после вычета налогов получит на руки 850 миллионов рублей.
- Однако победителя до сих пор не нашли. Из-за этого в социальных сетях распространились предположения, что никакого миллиардера не существует. При этом некоторые начали просить у местного счастливчика деньги на машины, ипотеку и квартиры.
- Как сообщили в «Столото», победитель может объявиться только через несколько месяцев после проведения лотереи, так как люди обычно долго выбирают способ оформления выигрыша.
- Если обладатель миллиарда рублей не заявит о себе в течение 3,5 лет, все деньги перечислят в бюджет РФ. Чтобы забрать свой приз, тюменцу нужно направить организаторам лотереи пакет документов. В том числе, банковские реквизиты, копию ИНН и документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ. При соблюдении всех условий выигрыш выплатят не позднее 180 дней со дня обращения.
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