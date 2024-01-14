Что известно о тюменском миллиардере, который выиграл в лотерею

В Тюмени не могут найти миллиардера, который выиграл в лотерею

Новогодний розыгрыш прошел 1 января 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Победителя до сих пор не нашли. Некоторые жители областной столицы уже усомнились в его существовании. На данный момент информации о счастливчике немного. Что известно о тюменском миллиардере — в материале URA.RU.