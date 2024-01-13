13 января 2024
12 января 2024

При пожаре в Тюменской области погиб ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, коттедж, тушение огня, тушение пожара, пожар в частном доме, работа пожарных
Текло ребенка обнаружили при разборе сгоревших конструкций Фото:

Утром 14 января в селе Вагай на улице Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате возгорания погиб ребенок, сообщило МЧС России по Тюменской области.

«Утром 14 января 2024 года в селе Вагай (Вагайского муниципального района) на улице Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме. <…> К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело погибшего ребенка», — написано telegram-канале ведомства.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара. О других пострадавших не сообщается.

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Утром 14 января в селе Вагай на улице Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате возгорания погиб ребенок, сообщило МЧС России по Тюменской области. «Утром 14 января 2024 года в селе Вагай (Вагайского муниципального района) на улице Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме. <…> К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело погибшего ребенка», — написано telegram-канале ведомства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара. О других пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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