Текло ребенка обнаружили при разборе сгоревших конструкций
Утром 14 января в селе Вагай на улице Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате возгорания погиб ребенок, сообщило МЧС России по Тюменской области.
«Утром 14 января 2024 года в селе Вагай (Вагайского муниципального района) на улице Блюхера произошел пожар в двухквартирном жилом доме. <…> К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело погибшего ребенка», — написано telegram-канале ведомства.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту пожара. О других пострадавших не сообщается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.