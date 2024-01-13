13 января 2024
12 января 2024

СК Тюменской области возбудил уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи устанавливают все обстоятельства гибели ребенка Фото:

В селе Вагай Тюменской области в частном доме 14 января произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по данной трагедии.

«По предварительным данным следствия, 14 января 2024 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Блюхера в селе Вагай Вагайского района. После тушения пожара в доме обнаружено тело 13-летней девочки. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Тело ребенка было обнаружено после разбора и проливки конструкций сгоревшего дома на улице Блюхера в селе Вагай. Областная прокуратура проводит проверку по данному происшествию.

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В селе Вагай Тюменской области в частном доме 14 января произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по данной трагедии. «По предварительным данным следствия, 14 января 2024 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Блюхера в селе Вагай Вагайского района. После тушения пожара в доме обнаружено тело 13-летней девочки. Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Тело ребенка было обнаружено после разбора и проливки конструкций сгоревшего дома на улице Блюхера в селе Вагай. Областная прокуратура проводит проверку по данному происшествию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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