15 января 2024

В Тюмени открывается рюмочная с «новой русской кухней»

© Служба новостей «URA.RU»
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Здесь будут рестораны. Тюмень, ул республики 143 к2
Главная особенность меню — сезонность и местные продукты Фото:

В Тюмени откроется ресторан с концепцией «новой русской кухни» под названием «Восход». Об этом URA.RU рассказал владелец заведения.

«В целом это русская кухня, но с французским подходом. Это зарождающийся сейчас в Москве тренд, его уже называют „новая русская кухня“. Он предполагает в блюдах сезонные продукты, которые производят в том регионе, где работает заведение. При этом за основу берутся традиционные русские блюда. По концепции заведения — это будет бар-рюмочная», — рассказал URA.RU совладелец бара.

Проект готовят к открытию в феврале. Он появится вместо ресторана японской кухни в центре Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на месте закрытого кафе Brasserie будет открыт ресторан «МиниСыроварня». Это совместный проект московского бизнесмена Аркадия Новикова и местной ресторанной сети «Максим».

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В Тюмени откроется ресторан с концепцией «новой русской кухни» под названием «Восход». Об этом URA.RU рассказал владелец заведения. «В целом это русская кухня, но с французским подходом. Это зарождающийся сейчас в Москве тренд, его уже называют „новая русская кухня“. Он предполагает в блюдах сезонные продукты, которые производят в том регионе, где работает заведение. При этом за основу берутся традиционные русские блюда. По концепции заведения — это будет бар-рюмочная», — рассказал URA.RU совладелец бара. Проект готовят к открытию в феврале. Он появится вместо ресторана японской кухни в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на месте закрытого кафе Brasserie будет открыт ресторан «МиниСыроварня». Это совместный проект московского бизнесмена Аркадия Новикова и местной ресторанной сети «Максим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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