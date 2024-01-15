В Тюмени открывается рюмочная с «новой русской кухней»

16 января 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Главная особенность меню — сезонность и местные продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени откроется ресторан с концепцией «новой русской кухни» под названием «Восход». Об этом URA.RU рассказал владелец заведения. «В целом это русская кухня, но с французским подходом. Это зарождающийся сейчас в Москве тренд, его уже называют „новая русская кухня“. Он предполагает в блюдах сезонные продукты, которые производят в том регионе, где работает заведение. При этом за основу берутся традиционные русские блюда. По концепции заведения — это будет бар-рюмочная», — рассказал URA.RU совладелец бара. Проект готовят к открытию в феврале. Он появится вместо ресторана японской кухни в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на месте закрытого кафе Brasserie будет открыт ресторан «МиниСыроварня». Это совместный проект московского бизнесмена Аркадия Новикова и местной ресторанной сети «Максим».

В Тюмени откроется ресторан с концепцией «новой русской кухни» под названием «Восход». Об этом URA.RU рассказал владелец заведения. «В целом это русская кухня, но с французским подходом. Это зарождающийся сейчас в Москве тренд, его уже называют „новая русская кухня“. Он предполагает в блюдах сезонные продукты, которые производят в том регионе, где работает заведение. При этом за основу берутся традиционные русские блюда. По концепции заведения — это будет бар-рюмочная», — рассказал URA.RU совладелец бара. Проект готовят к открытию в феврале. Он появится вместо ресторана японской кухни в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на месте закрытого кафе Brasserie будет открыт ресторан «МиниСыроварня». Это совместный проект московского бизнесмена Аркадия Новикова и местной ресторанной сети «Максим».