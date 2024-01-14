14 января 2024

Тюменцам рассказали, кому нельзя купаться в проруби

Врач Нестеров: в прорубь нельзя с аллергией на холод и заболеваниями кожи
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Крещения Господня. Екатеринбург, иордань, прорубь, крещенские купания, крещение
Врач рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением Фото:

Жителям с заболеваниями кожи и аллергией на холод запрещено купаться в проруби. Об этом сообщил тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением.

«Окунаться можно только в официально утвержденных местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Нестерова.

Врач посоветовал тюменцам перед купанием плотно поесть, сделать разминку на месте и перед погружением сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Также важно окунаться до шеи, а после выпить горячий чай.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени крещенские купания пройдут в районе Антипино, Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. На время праздника часть автобусов будет ходить до 00:00.

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Жителям с заболеваниями кожи и аллергией на холод запрещено купаться в проруби. Об этом сообщил тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением. «Окунаться можно только в официально утвержденных местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Нестерова. Врач посоветовал тюменцам перед купанием плотно поесть, сделать разминку на месте и перед погружением сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Также важно окунаться до шеи, а после выпить горячий чай. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени крещенские купания пройдут в районе Антипино, Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. На время праздника часть автобусов будет ходить до 00:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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