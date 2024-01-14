Тюменцам рассказали, кому нельзя купаться в проруби

Врач Нестеров: в прорубь нельзя с аллергией на холод и заболеваниями кожи

15 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Врач рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям с заболеваниями кожи и аллергией на холод запрещено купаться в проруби. Об этом сообщил тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением. «Окунаться можно только в официально утвержденных местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Нестерова. Врач посоветовал тюменцам перед купанием плотно поесть, сделать разминку на месте и перед погружением сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Также важно окунаться до шеи, а после выпить горячий чай. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени крещенские купания пройдут в районе Антипино, Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. На время праздника часть автобусов будет ходить до 00:00.

Жителям с заболеваниями кожи и аллергией на холод запрещено купаться в проруби. Об этом сообщил тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением. «Окунаться можно только в официально утвержденных местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Нестерова. Врач посоветовал тюменцам перед купанием плотно поесть, сделать разминку на месте и перед погружением сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Также важно окунаться до шеи, а после выпить горячий чай. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени крещенские купания пройдут в районе Антипино, Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. На время праздника часть автобусов будет ходить до 00:00.