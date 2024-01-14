Тюменцам рассказали, кому нельзя купаться в проруби

Жителям с заболеваниями кожи и аллергией на холод запрещено купаться в проруби. Об этом сообщил тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров. Он рекомендует тюменцам проверять здоровье в поликлинике перед омовением.
«Окунаться можно только в официально утвержденных местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — приводит инфоцентр регионального правительства слова Нестерова.
Врач посоветовал тюменцам перед купанием плотно поесть, сделать разминку на месте и перед погружением сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Также важно окунаться до шеи, а после выпить горячий чай.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени крещенские купания пройдут в районе Антипино, Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. На время праздника часть автобусов будет ходить до 00:00.
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