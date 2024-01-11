В Тюмени в Крещение продлят работу популярных автобусных маршрутов

12 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Также 18 и 19 января в схемы маршрутов №129 и 152к включат дополнительные остановки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 19 января в праздник Крещения автобусы №2, 14, 30, 54 будут работать до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также 18 и 19 января в схемы маршрутов №129 и 152к включат остановки «с/о «Радуга»» и «Дачи (с/о «Бирюсинка»). «В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 00:00. От остановочного пункта „Строительный институт ТИУ“ в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов №14, 30, 37 будет в 23:20, маршрута №54 — в 23:32, маршрута №2 от остановочного пункта „Детский сад № 55“ — в 23:20», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени определили места для крещенских купаний. На всех точках организуют купели, палатки для переодевания и источники освященной воды.

В Тюмени 19 января в праздник Крещения автобусы №2, 14, 30, 54 будут работать до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также 18 и 19 января в схемы маршрутов №129 и 152к включат остановки «с/о «Радуга»» и «Дачи (с/о «Бирюсинка»). «В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 00:00. От остановочного пункта „Строительный институт ТИУ“ в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов №14, 30, 37 будет в 23:20, маршрута №54 — в 23:32, маршрута №2 от остановочного пункта „Детский сад № 55“ — в 23:20», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени определили места для крещенских купаний. На всех точках организуют купели, палатки для переодевания и источники освященной воды.