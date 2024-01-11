11 января 2024

В Тюмени в Крещение продлят работу популярных автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки, автобусы, пассажиры. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, люди на остановке, общественный транспорт, остановка автобусная
Также 18 и 19 января в схемы маршрутов №129 и 152к включат дополнительные остановки Фото:

В Тюмени 19 января в праздник Крещения автобусы №2, 14, 30, 54 будут работать до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также 18 и 19 января в схемы маршрутов №129 и 152к включат остановки «с/о «Радуга»» и «Дачи (с/о «Бирюсинка»).

«В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 00:00. От остановочного пункта „Строительный институт ТИУ“ в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов №14, 30, 37 будет в 23:20, маршрута №54 — в 23:32, маршрута №2 от остановочного пункта „Детский сад № 55“ — в 23:20», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени определили места для крещенских купаний. На всех точках организуют купели, палатки для переодевания и источники освященной воды.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 19 января в праздник Крещения автобусы №2, 14, 30, 54 будут работать до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также 18 и 19 января в схемы маршрутов №129 и 152к включат остановки «с/о «Радуга»» и «Дачи (с/о «Бирюсинка»). «В связи с проведением праздника Крещения Господня 19 января муниципальные маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 00:00. От остановочного пункта „Строительный институт ТИУ“ в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов №14, 30, 37 будет в 23:20, маршрута №54 — в 23:32, маршрута №2 от остановочного пункта „Детский сад № 55“ — в 23:20», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени определили места для крещенских купаний. На всех точках организуют купели, палатки для переодевания и источники освященной воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...