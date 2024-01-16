Какое наследие оставил экс-глава крупнейшего тюменского поселка преемнице

Новой главе тюменского поселка Московский придется решить 4 проблемы

Уволившийся чиновник Захаров оставил ряд задач, которые придется решать новой главе Московского МО Подушко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава крупнейшего поселка Московский (Тюменской район) Михаил Захаров оставил за собой непростое наследие. Одни расценивают его как эффективного управленца, который за несколько лет работы удвоил бюджет поселка, а другие критикуют за огромное количество проблем. URA.RU подготовило список вопросов, которые предстоит решать новой главе Анна Подушко.

Электричество . В Московском регулярно происходят перебои с электроэнергией из-за того, что местные электросети устарели. «Чуть-чуть ветерок подует, и электричества у нас нет. Особенно страшно, когда это происходит в морозы. Просили прошлого главу подключиться, он ничего не сделал», — сообщают местные жители.

. В Московском регулярно происходят перебои с электроэнергией из-за того, что местные электросети устарели. «Чуть-чуть ветерок подует, и электричества у нас нет. Особенно страшно, когда это происходит в морозы. Просили прошлого главу подключиться, он ничего не сделал», — сообщают местные жители. Инфраструктура . Местная школа плохо справляется с количеством проживающих в поселке детей: школьники учатся в три смены, а в классах по 40 человек. Некоторым жителям приходится возить детей учиться в город. Некоторые деревни муниципального образования существуют без дорог. Из-за отсутствия инфраструктуры местные даже объявляли голодовку.

. Местная школа плохо справляется с количеством проживающих в поселке детей: школьники учатся в три смены, а в классах по 40 человек. Некоторым жителям приходится возить детей учиться в город. Некоторые деревни муниципального образования существуют без дорог. Из-за отсутствия инфраструктуры местные даже объявляли голодовку. Уборка улиц. По словам местных жителей, дороги в поселке чистят крайне редко. «За всю зиму снег убирали один раз. Раньше чистили чаще, но теперь, говорят, бюджет на это сократился. Снег не вывозят, а расчищают на обочины. Порой, выехать из дома невозможно», — говорят местные. Пару дней назад вырубали на весь день. Просили главу подключиться, он ничего не сделал. Чуть-чуть ветерок подует. Пол поселка вырубает. Вся электросеть требует замены.

По словам местных жителей, дороги в поселке чистят крайне редко. «За всю зиму снег убирали один раз. Раньше чистили чаще, но теперь, говорят, бюджет на это сократился. Снег не вывозят, а расчищают на обочины. Порой, выехать из дома невозможно», — говорят местные. Пару дней назад вырубали на весь день. Просили главу подключиться, он ничего не сделал. Чуть-чуть ветерок подует. Пол поселка вырубает. Вся электросеть требует замены. Досуг. Местные жители требуют обеспечить хотя бы минимальный досуг в муниципальном образовании. При Захарове построили центр культуры, но он пустует. По словам местных, в нем почти ничего не проводится, отсутствуют секции. На весь поселок есть только одна детская площадка. Негде заниматься и спортом. Ближайший спортклуб в поселке Комарово.

Ранее URA.RU сообщало о том, что новая глава Тюменского района Ольга Зимина начала зачистку скандальной мэрии Московского поселка. В отставку ушли глава администрации Михаил Захаров, его зам Михаил Капустин и еще несколько чиновников.