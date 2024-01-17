17 января 2024

Тюменка обнаружила в салате рой мошек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка обнаружила мух в зеленом салате, купленном в «Перекрестке» Фото:

Жительница Тюмени обнаружила в салате айсберг рой мошек. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Товар был приобретен в одном из местных супермаркетов.

«17 января в „Перекрестке“ купила салат айсберг. Уже когда приехала домой и помыла его, то увидела что-то черное. Мне сначала показалось, что это земля. Но потом пригляделась, а это рой мошек, прием живых! Они бегали по всему салату, между листьями. Я насчитала как минимум семь и потом выкинула, но их точно было больше», — рассказала тюменка.

Салат айсберг, проданный тюменке, является продуктом собственной торговой марки супермаркета. При этом на упаковке нанесена маркировка — «Контроль качества ТС Перекресток». В адрес организации направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.

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Жительница Тюмени обнаружила в салате айсберг рой мошек. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Товар был приобретен в одном из местных супермаркетов. «17 января в „Перекрестке“ купила салат айсберг. Уже когда приехала домой и помыла его, то увидела что-то черное. Мне сначала показалось, что это земля. Но потом пригляделась, а это рой мошек, прием живых! Они бегали по всему салату, между листьями. Я насчитала как минимум семь и потом выкинула, но их точно было больше», — рассказала тюменка. Салат айсберг, проданный тюменке, является продуктом собственной торговой марки супермаркета. При этом на упаковке нанесена маркировка — «Контроль качества ТС Перекресток». В адрес организации направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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