Тюменка обнаружила в салате рой мошек. Фото

18 января 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Тюменка обнаружила мух в зеленом салате, купленном в «Перекрестке» Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Тюмени обнаружила в салате айсберг рой мошек. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Товар был приобретен в одном из местных супермаркетов. «17 января в „Перекрестке“ купила салат айсберг. Уже когда приехала домой и помыла его, то увидела что-то черное. Мне сначала показалось, что это земля. Но потом пригляделась, а это рой мошек, прием живых! Они бегали по всему салату, между листьями. Я насчитала как минимум семь и потом выкинула, но их точно было больше», — рассказала тюменка. Салат айсберг, проданный тюменке, является продуктом собственной торговой марки супермаркета. При этом на упаковке нанесена маркировка — «Контроль качества ТС Перекресток». В адрес организации направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.

Жительница Тюмени обнаружила в салате айсберг рой мошек. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. Товар был приобретен в одном из местных супермаркетов. «17 января в „Перекрестке“ купила салат айсберг. Уже когда приехала домой и помыла его, то увидела что-то черное. Мне сначала показалось, что это земля. Но потом пригляделась, а это рой мошек, прием живых! Они бегали по всему салату, между листьями. Я насчитала как минимум семь и потом выкинула, но их точно было больше», — рассказала тюменка. Салат айсберг, проданный тюменке, является продуктом собственной торговой марки супермаркета. При этом на упаковке нанесена маркировка — «Контроль качества ТС Перекресток». В адрес организации направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.