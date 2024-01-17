В ЯНАО завезли крупную партию вакцины от заразной болезни

Власти ЯНАО закупили семь тысяч доз вакцины от кори, которая уже прибыла в округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори. Препарат доставлен на окружной склад СПИД-Центра в Ноябрьске. Первая партия — семь тысяч доз — закуплена за счет окружного бюджета. В ближайшие дни она будет распределена по муниципалитетам», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Вспышки заболеваемостью корью были выявлены в некоторых районах ЯНАО в декабре прошлого года. В настоящее время ситуация в регионе стабильная, очагов болезни нет. Чаще всего в округ корь попадает завозным путем из южных регионов. Вакцинация является эффективной мерой защиты от серьезных последствий, вызванных данным заболеванием.
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