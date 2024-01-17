Общество Здоровье В ЯНАО завезли крупную партию вакцины от заразной болезни Власти ЯНАО закупили вакцину от кори 18 января 2024 в 17:23 Размер текста - 17 + Власти ЯНАО закупили 7 тысяч доз вакцины от кори Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ЯНАО закупили семь тысяч доз вакцины от кори, которая уже прибыла в округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори. Препарат доставлен на окружной склад СПИД-Центра в Ноябрьске. Первая партия — семь тысяч доз — закуплена за счет окружного бюджета. В ближайшие дни она будет распределена по муниципалитетам», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Вспышки заболеваемостью корью были выявлены в некоторых районах ЯНАО в декабре прошлого года. В настоящее время ситуация в регионе стабильная, очагов болезни нет. Чаще всего в округ корь попадает завозным путем из южных регионов. Вакцинация является эффективной мерой защиты от серьезных последствий, вызванных данным заболеванием. Власти ЯНАО закупили семь тысяч доз вакцины от кори, которая уже прибыла в округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори. Препарат доставлен на окружной склад СПИД-Центра в Ноябрьске. Первая партия — семь тысяч доз — закуплена за счет окружного бюджета. В ближайшие дни она будет распределена по муниципалитетам», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Вспышки заболеваемостью корью были выявлены в некоторых районах ЯНАО в декабре прошлого года. В настоящее время ситуация в регионе стабильная, очагов болезни нет. Чаще всего в округ корь попадает завозным путем из южных регионов. Вакцинация является эффективной мерой защиты от серьезных последствий, вызванных данным заболеванием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям