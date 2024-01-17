17 января 2024

В ЯНАО завезли крупную партию вакцины от заразной болезни

Власти ЯНАО закупили вакцину от кори
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ЯНАО закупили 7 тысяч доз вакцины от кори Фото:

Власти ЯНАО закупили семь тысяч доз вакцины от кори, которая уже прибыла в округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори. Препарат доставлен на окружной склад СПИД-Центра в Ноябрьске. Первая партия — семь тысяч доз — закуплена за счет окружного бюджета. В ближайшие дни она будет распределена по муниципалитетам», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Вспышки заболеваемостью корью были выявлены в некоторых районах ЯНАО в декабре прошлого года. В настоящее время ситуация в регионе стабильная, очагов болезни нет. Чаще всего в округ корь попадает завозным путем из южных регионов. Вакцинация является эффективной мерой защиты от серьезных последствий, вызванных данным заболеванием.

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Власти ЯНАО закупили семь тысяч доз вакцины от кори, которая уже прибыла в округ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори. Препарат доставлен на окружной склад СПИД-Центра в Ноябрьске. Первая партия — семь тысяч доз — закуплена за счет окружного бюджета. В ближайшие дни она будет распределена по муниципалитетам», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Вспышки заболеваемостью корью были выявлены в некоторых районах ЯНАО в декабре прошлого года. В настоящее время ситуация в регионе стабильная, очагов болезни нет. Чаще всего в округ корь попадает завозным путем из южных регионов. Вакцинация является эффективной мерой защиты от серьезных последствий, вызванных данным заболеванием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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