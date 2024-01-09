Регионы России получат жизненно важную вакцину

Федеральный центр закупает 415,7 тысяч доз вакцины от кори для регионов РФ

09 января 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Для тюменской системы здравоохранения закупается больше 7,5 тысяч доз вакцины от Кори Фото: Илья Московец © URA.RU Российские регионы в ближайшее время получат более 415 тысяч доз вакцины от кори. Такие данные приведены в документах к закупке, размещенной в системе «РТС Тендер». «Закупка №0873400003923000732, организатор — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики кори. Начальная цена закупки — 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 17 января», — сообщает портал. Из документов, приложенных к закупке, следует, что всего для регионов России будет закуплено более 415 тысяч доз вакцины. Среди регионов-получателей указаны: Тюменская область — 7550 доз;

Московская область — 32470 доз;

Челябинская область — 13980 доз;

Курганская область — 2930 доз;

Свердловская область — 11050 доз;

Пермский край — 17230 доз;

ХМАО — 5480 доз;

ЯНАО — 2990 доз;

ЛНР — 1820 доз;

ДНР — 8440 доз;

Запорожская область — 6500 доз;

Херсонская область — 1350 доз. Каким образом вакцина будет распределяться по медицинским учреждениям, в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что школы одного из муниципалитетов ХМАО переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ. Так же прививка от кори является одной из основных в национальном календаре.

Российские регионы в ближайшее время получат более 415 тысяч доз вакцины от кори. Такие данные приведены в документах к закупке, размещенной в системе «РТС Тендер». «Закупка №0873400003923000732, организатор — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики кори. Начальная цена закупки — 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 17 января», — сообщает портал. Из документов, приложенных к закупке, следует, что всего для регионов России будет закуплено более 415 тысяч доз вакцины. Среди регионов-получателей указаны: Каким образом вакцина будет распределяться по медицинским учреждениям, в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что школы одного из муниципалитетов ХМАО переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ. Так же прививка от кори является одной из основных в национальном календаре.