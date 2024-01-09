Регионы России получат жизненно важную вакцину

Российские регионы в ближайшее время получат более 415 тысяч доз вакцины от кори. Такие данные приведены в документах к закупке, размещенной в системе «РТС Тендер».
«Закупка №0873400003923000732, организатор — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики кори. Начальная цена закупки — 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 17 января», — сообщает портал.
Из документов, приложенных к закупке, следует, что всего для регионов России будет закуплено более 415 тысяч доз вакцины. Среди регионов-получателей указаны:
- Тюменская область — 7550 доз;
- Московская область — 32470 доз;
- Челябинская область — 13980 доз;
- Курганская область — 2930 доз;
- Свердловская область — 11050 доз;
- Пермский край — 17230 доз;
- ХМАО — 5480 доз;
- ЯНАО — 2990 доз;
- ЛНР — 1820 доз;
- ДНР — 8440 доз;
- Запорожская область — 6500 доз;
- Херсонская область — 1350 доз.
Каким образом вакцина будет распределяться по медицинским учреждениям, в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что школы одного из муниципалитетов ХМАО переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ. Так же прививка от кори является одной из основных в национальном календаре.
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