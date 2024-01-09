Регионы России получат жизненно важную вакцину

Федеральный центр закупает 415,7 тысяч доз вакцины от кори для регионов РФ
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Андрей Карлов в Рефтинской горбольнице ГБ» после жалобы местного жителя Егора Перминова на медобслуживание. Екатеринбург, поликлиника, указатели, диспансеризация, вакцинация, рефтинская городская больница
Для тюменской системы здравоохранения закупается больше 7,5 тысяч доз вакцины от Кори Фото:

Российские регионы в ближайшее время получат более 415 тысяч доз вакцины от кори. Такие данные приведены в документах к закупке, размещенной в системе «РТС Тендер».

«Закупка №0873400003923000732, организатор — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики кори. Начальная цена закупки — 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 17 января», — сообщает портал.

Из документов, приложенных к закупке, следует, что всего для регионов России будет закуплено более 415 тысяч доз вакцины. Среди регионов-получателей указаны:

  • Тюменская область — 7550 доз;
  • Московская область — 32470 доз;
  • Челябинская область — 13980 доз;
  • Курганская область — 2930 доз;
  • Свердловская область — 11050 доз;
  • Пермский край — 17230 доз;
  • ХМАО — 5480 доз;
  • ЯНАО — 2990 доз;
  • ЛНР — 1820 доз;
  • ДНР — 8440 доз;
  • Запорожская область — 6500 доз;
  • Херсонская область — 1350 доз.

Каким образом вакцина будет распределяться по медицинским учреждениям, в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что школы одного из муниципалитетов ХМАО переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ. Так же прививка от кори является одной из основных в национальном календаре.

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Российские регионы в ближайшее время получат более 415 тысяч доз вакцины от кори. Такие данные приведены в документах к закупке, размещенной в системе «РТС Тендер». «Закупка №0873400003923000732, организатор — федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики кори. Начальная цена закупки — 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 17 января», — сообщает портал. Из документов, приложенных к закупке, следует, что всего для регионов России будет закуплено более 415 тысяч доз вакцины. Среди регионов-получателей указаны: Каким образом вакцина будет распределяться по медицинским учреждениям, в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что школы одного из муниципалитетов ХМАО переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ. Так же прививка от кори является одной из основных в национальном календаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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