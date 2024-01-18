В Тюмени нашли тело мужчины, которого засосало в трубу

В Тюмени 18 января в акватории Туры нашли тело рабочего, который упал в резервуар на очистных сооружениях. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
«Поисковая операция действительно завершилась. Тело мужчины спасатели обнаружили в акватории Туры в шестом часу вечера: в озере, куда поступают все очищенные стоки», — рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации изданию 72.RU.
В районе Копытова 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП. Как сообщил собеседник URA.RU, у рабочего в такой ситуации не было шансов выжить.
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