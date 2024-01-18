В Тюмени нашли тело мужчины, которого засосало в трубу

18 января 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Тело погибшего рабочего нашли в акватории Туры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 18 января в акватории Туры нашли тело рабочего, который упал в резервуар на очистных сооружениях. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «Поисковая операция действительно завершилась. Тело мужчины спасатели обнаружили в акватории Туры в шестом часу вечера: в озере, куда поступают все очищенные стоки», — рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации изданию 72.RU. В районе Копытова 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП. Как сообщил собеседник URA.RU, у рабочего в такой ситуации не было шансов выжить.

В Тюмени 18 января в акватории Туры нашли тело рабочего, который упал в резервуар на очистных сооружениях. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «Поисковая операция действительно завершилась. Тело мужчины спасатели обнаружили в акватории Туры в шестом часу вечера: в озере, куда поступают все очищенные стоки», — рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации изданию 72.RU. В районе Копытова 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП. Как сообщил собеседник URA.RU, у рабочего в такой ситуации не было шансов выжить.