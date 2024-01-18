В Тюмени нашли тело мужчины, которого засосало в трубу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лед на р. Тура. Тюмень, река тура
Тело погибшего рабочего нашли в акватории Туры Фото:

В Тюмени 18 января в акватории Туры нашли тело рабочего, который упал в резервуар на очистных сооружениях. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

«Поисковая операция действительно завершилась. Тело мужчины спасатели обнаружили в акватории Туры в шестом часу вечера: в озере, куда поступают все очищенные стоки», — рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации изданию 72.RU.

В районе Копытова 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП. Как сообщил собеседник URA.RU, у рабочего в такой ситуации не было шансов выжить.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 18 января в акватории Туры нашли тело рабочего, который упал в резервуар на очистных сооружениях. Об этом рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «Поисковая операция действительно завершилась. Тело мужчины спасатели обнаружили в акватории Туры в шестом часу вечера: в озере, куда поступают все очищенные стоки», — рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации изданию 72.RU. В районе Копытова 16 января рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. На место выехали специалисты тюменской службы экстренного реагирования ТОСЭР. Прокурор региона Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП. Как сообщил собеседник URA.RU, у рабочего в такой ситуации не было шансов выжить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...