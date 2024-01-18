18 января 2024

СК после допроса отпустил на свободу тюменца, пристававшего к ребенку

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчина был задержан 17 января в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево Фото:

Жителя Тюмени, которого горожане обвинили в том, что он приставал к девушкам и ребенку в микрорайоне Ново-Патрушево, после допроса в Следственном комитете отпустили на свободу. Об этом URA.RU рассказал один из родителей несовершеннолетней.

«Нас сказали, что после допроса в Следственном комитете этого человека отпустили. Мы просто в шоке. Как теперь отпускать детей на улице? Есть все подтверждающие видеозаписи происшествия. Как его можно отпускать на свободу?», — рассказал агентству один из родителей ребенка, который пострадал от действий тюменца.

В пресс-службе регионального управления СУ СК России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вечером 17 января в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево был задержан мужчина, который приставал к девушкам и детям. Одной из тюменок он пытался перегородить дорогу, когда она отказалась ехать с ним в одном лифте.

18 января глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на информацию об указанном инциденте. Он поручил предоставить ему доклад о результатах проверки информации по факту противоправных действий в отношении девушек и несовершеннолетней девочки.

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Жителя Тюмени, которого горожане обвинили в том, что он приставал к девушкам и ребенку в микрорайоне Ново-Патрушево, после допроса в Следственном комитете отпустили на свободу. Об этом URA.RU рассказал один из родителей несовершеннолетней. «Нас сказали, что после допроса в Следственном комитете этого человека отпустили. Мы просто в шоке. Как теперь отпускать детей на улице? Есть все подтверждающие видеозаписи происшествия. Как его можно отпускать на свободу?», — рассказал агентству один из родителей ребенка, который пострадал от действий тюменца. В пресс-службе регионального управления СУ СК России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее в СМИ появилась информация о том, что вечером 17 января в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево был задержан мужчина, который приставал к девушкам и детям. Одной из тюменок он пытался перегородить дорогу, когда она отказалась ехать с ним в одном лифте. 18 января глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на информацию об указанном инциденте. Он поручил предоставить ему доклад о результатах проверки информации по факту противоправных действий в отношении девушек и несовершеннолетней девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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