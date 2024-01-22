В Тюмени откроется новый корпус ТюмГУ

В 2024 году в Тюмени откроется новый корпус Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Новое здание станет самым большим в вузе. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков обсудил с губернатором региона Александром Моором вопрос строительства здания.
«Новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы. <…> Строительство организовано за счет средств федерального и регионального бюджетов», — сообщили в telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ.
В новом корпусе оборудуют 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и зоны коворкинга. Сейчас специалисты закупают аппаратуру и занимаются внутренней отделкой и обустройством инженерных сетей. Фальков отметил, что здание университета имеет большое значение для России.
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