В Тюмени откроется новый корпус ТюмГУ

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , фальков валерий
Глава Минобрнауки РФ Фальков обсудил с губернатором Моором вопрос строительства корпуса Фото:

В 2024 году в Тюмени откроется новый корпус Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Новое здание станет самым большим в вузе. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков обсудил с губернатором региона Александром Моором вопрос строительства здания.

«Новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы. <…> Строительство организовано за счет средств федерального и регионального бюджетов», — сообщили в telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ.

В новом корпусе оборудуют 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и зоны коворкинга. Сейчас специалисты закупают аппаратуру и занимаются внутренней отделкой и обустройством инженерных сетей. Фальков отметил, что здание университета имеет большое значение для России.

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В 2024 году в Тюмени откроется новый корпус Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Новое здание станет самым большим в вузе. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков обсудил с губернатором региона Александром Моором вопрос строительства здания. «Новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы. <…> Строительство организовано за счет средств федерального и регионального бюджетов», — сообщили в telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ. В новом корпусе оборудуют 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и зоны коворкинга. Сейчас специалисты закупают аппаратуру и занимаются внутренней отделкой и обустройством инженерных сетей. Фальков отметил, что здание университета имеет большое значение для России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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