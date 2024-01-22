Заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова проверила ход строительных работ в школе на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к городской администрации.
«В школу приезжала замглавы Кургана Юлия Гурьянова. Проверяла, как идет ход строительных работ, как проходят внутренние и отделочные работы. давала указания, что нужно ускоряться и делать все работы одновременно», — рассказал инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос по теме ранее был отправлен генподрядчику «Курганстальмосту».
Ранее URA.RU писало, что самую большую школу в Заозерном районе планируют сдать в феврале. Инсайдеры агентства заявляли, что генподрядчику дали месяц, чтобы закончить строительство объекта. Также источники сообщали, что по школе собирали срочное совещание и решали вопрос по срокам ее сдачи. Несмотря на неоконченные строительные работы на объект уже завозят мебель и оборудование. Изначально достроить школу планировали в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сдача объекта была перенесена на следующий год. Застройщиком школы является предприятие «Курганстальмост». Общая стоимость строительства составляет более 1,5 млрд рублей.
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