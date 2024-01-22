Руководитель Кургана отправила зама проверять строительство самой большой школы. Инсайд

23 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана держит на контроле строительство школы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова проверила ход строительных работ в школе на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к городской администрации. «В школу приезжала замглавы Кургана Юлия Гурьянова. Проверяла, как идет ход строительных работ, как проходят внутренние и отделочные работы. давала указания, что нужно ускоряться и делать все работы одновременно», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос по теме ранее был отправлен генподрядчику «Курганстальмосту». Ранее URA.RU писало, что самую большую школу в Заозерном районе планируют сдать в феврале. Инсайдеры агентства заявляли, что генподрядчику дали месяц, чтобы закончить строительство объекта. Также источники сообщали, что по школе собирали срочное совещание и решали вопрос по срокам ее сдачи. Несмотря на неоконченные строительные работы на объект уже завозят мебель и оборудование. Изначально достроить школу планировали в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сдача объекта была перенесена на следующий год. Застройщиком школы является предприятие «Курганстальмост». Общая стоимость строительства составляет более 1,5 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель главы Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова проверила ход строительных работ в школе на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к городской администрации. «В школу приезжала замглавы Кургана Юлия Гурьянова. Проверяла, как идет ход строительных работ, как проходят внутренние и отделочные работы. давала указания, что нужно ускоряться и делать все работы одновременно», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос по теме ранее был отправлен генподрядчику «Курганстальмосту». Ранее URA.RU писало, что самую большую школу в Заозерном районе планируют сдать в феврале. Инсайдеры агентства заявляли, что генподрядчику дали месяц, чтобы закончить строительство объекта. Также источники сообщали, что по школе собирали срочное совещание и решали вопрос по срокам ее сдачи. Несмотря на неоконченные строительные работы на объект уже завозят мебель и оборудование. Изначально достроить школу планировали в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сдача объекта была перенесена на следующий год. Застройщиком школы является предприятие «Курганстальмост». Общая стоимость строительства составляет более 1,5 млрд рублей.