Прокуратура проводит проверку пожара в тюменской спортивной школе

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, прокуратура, ксива, удостоверение, проверка, ведомство, прокурорская проверка, удостоверение прокурора
Если после проверки выявят нарушения, то будут приняты меры Фото:

Прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту пожара в спортивной школе Тюмени. Вечером 24 января в подсобном помещении загорелся инвентарь.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в спортивной школе в городе Тюмени. <…> В подсобном помещении загорелся спортивный инвентарь», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. После проведения проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков, 3а. В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 41 человек.

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Прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту пожара в спортивной школе Тюмени. Вечером 24 января в подсобном помещении загорелся инвентарь. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в спортивной школе в городе Тюмени. <…> В подсобном помещении загорелся спортивный инвентарь», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. Погибших и пострадавших при пожаре нет. После проведения проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков, 3а. В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 41 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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