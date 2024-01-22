Прокуратура проводит проверку пожара в тюменской спортивной школе

Прокуратурой Тюменской области организована проверка по факту пожара в спортивной школе Тюмени. Вечером 24 января в подсобном помещении загорелся инвентарь.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в спортивной школе в городе Тюмени. <…> В подсобном помещении загорелся спортивный инвентарь», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.
Погибших и пострадавших при пожаре нет. После проведения проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков, 3а. В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 41 человек.
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