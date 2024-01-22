22 января 2024

В Тюменской области дочь забила мать до смерти ногами по голове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Обвиняемая в убийстве арестована Фото:

Жительница Омутинского района (Тюменская область) забила свою мать до смерти, нанеся ей множество ударов ногами по голове. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«29-летняя обвиняемая распивала спиртное вместе с матерью в квартире дома, расположенного в селе Омутинское. Между женщинами произошел конфликт, в результате чего дочь толкнула мать на пол и нанесла ей в область головы множественные удары ногами. От полученных травм последняя скончалась», — рассказали в следственном комитете.

Преступление произошло в ночь на 20 января. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Омутинского района (Тюменская область) забила свою мать до смерти, нанеся ей множество ударов ногами по голове. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «29-летняя обвиняемая распивала спиртное вместе с матерью в квартире дома, расположенного в селе Омутинское. Между женщинами произошел конфликт, в результате чего дочь толкнула мать на пол и нанесла ей в область головы множественные удары ногами. От полученных травм последняя скончалась», — рассказали в следственном комитете. Преступление произошло в ночь на 20 января. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...