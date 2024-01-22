В Тюменской области дочь забила мать до смерти ногами по голове

23 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Обвиняемая в убийстве арестована Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Омутинского района (Тюменская область) забила свою мать до смерти, нанеся ей множество ударов ногами по голове. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «29-летняя обвиняемая распивала спиртное вместе с матерью в квартире дома, расположенного в селе Омутинское. Между женщинами произошел конфликт, в результате чего дочь толкнула мать на пол и нанесла ей в область головы множественные удары ногами. От полученных травм последняя скончалась», — рассказали в следственном комитете. Преступление произошло в ночь на 20 января. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

Жительница Омутинского района (Тюменская область) забила свою мать до смерти, нанеся ей множество ударов ногами по голове. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «29-летняя обвиняемая распивала спиртное вместе с матерью в квартире дома, расположенного в селе Омутинское. Между женщинами произошел конфликт, в результате чего дочь толкнула мать на пол и нанесла ей в область головы множественные удары ногами. От полученных травм последняя скончалась», — рассказали в следственном комитете. Преступление произошло в ночь на 20 января. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.