Тюменцы рассказали подробности ночного землетрясения

Толчки почувствовали только некоторые жители дома
Толчки, которые почувствовали ночью жители дома в ЖК «Парус» (Малыгина, 90) в Тюмени, затронули лишь часть здания. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Трясло только третью секцию из восьми. Почему — непонятно. У остальных спокойно все было», — сообщает
Как ранее писало URA.RU, ночью 23 января жители двух домов в Тюмени почувствовали толчки, в квартирах начали раскачиваться люстры. Однако приехавшие на место сотрудники МЧС никаких следов землетрясения не заметили.
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