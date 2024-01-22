22 января 2024

Тюменцы рассказали подробности ночного землетрясения

Землетрясение в Тюмени затронуло лишь часть одного из домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Толчки почувствовали только некоторые жители дома Фото:

Толчки, которые почувствовали ночью жители дома в ЖК «Парус» (Малыгина, 90) в Тюмени, затронули лишь часть здания. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Трясло только третью секцию из восьми. Почему — непонятно. У остальных спокойно все было», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на своего подписчика.

Как ранее писало URA.RU, ночью 23 января жители двух домов в Тюмени почувствовали толчки, в квартирах начали раскачиваться люстры. Однако приехавшие на место сотрудники МЧС никаких следов землетрясения не заметили.

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Толчки, которые почувствовали ночью жители дома в ЖК «Парус» (Малыгина, 90) в Тюмени, затронули лишь часть здания. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Трясло только третью секцию из восьми. Почему — непонятно. У остальных спокойно все было», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на своего подписчика. Как ранее писало URA.RU, ночью 23 января жители двух домов в Тюмени почувствовали толчки, в квартирах начали раскачиваться люстры. Однако приехавшие на место сотрудники МЧС никаких следов землетрясения не заметили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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