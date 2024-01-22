22 января 2024

Синоптики предупредили тюменцев об опасной погоде

Тюмень на сутки накроет туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз, зима. Челябинск, снег, пешеходный переход, холод, зима, погода, пешеходы, климат, мороз, туман, метеоусловия
Тюменцев ждут туман и гололед Фото:

Туман и гололед будут наблюдаться в Тюмени в течение суток, начиная с 20:00 23 января. Предупреждение о потенциально опасной погоде на своем сайте разместил региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: туман с 20:00 23 января до 20:00 24 января», — говорится в сообщении синоптиков.

На этот же период метеорологи прогнозируют гололед и изморозь. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

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Туман и гололед будут наблюдаться в Тюмени в течение суток, начиная с 20:00 23 января. Предупреждение о потенциально опасной погоде на своем сайте разместил региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: туман с 20:00 23 января до 20:00 24 января», — говорится в сообщении синоптиков. На этот же период метеорологи прогнозируют гололед и изморозь. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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