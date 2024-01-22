Синоптики предупредили тюменцев об опасной погоде

Тюменцев ждут туман и гололед
Туман и гололед будут наблюдаться в Тюмени в течение суток, начиная с 20:00 23 января. Предупреждение о потенциально опасной погоде на своем сайте разместил региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: туман с 20:00 23 января до 20:00 24 января», — говорится в сообщении синоптиков.
На этот же период метеорологи прогнозируют гололед и изморозь. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.