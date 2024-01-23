23 января 2024

В Ноябрьске коммунальщики угрожают безопасности школьников

Полиция Ноябрьска возбудила административные дела за уборку снега возле школ
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, уборка снега, зима, дворник с лопатой, мороз, холод
Полицейские Ноябрьска выявили плохую уборку снега вблизи школы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции возбудили административные материалы в отношении подрядных организаций, за некачественную очистку дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления внутренних дел.

«В Ноябрьске по результатам проверки выявлены недостатки: снежные валы вблизи десяти метров от пешеходного перехода, расположенного около школы, а также наличие снежного наката. В отношении обслуживающей организации данного участка дороги возбуждены административные материалы за несоблюдение требования по обеспечению содержания дорог», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Нарушения в уборке снега были выявлены в результате мониторинга дорожно-транспортной сети. В полиции отметили, что создание комфортных условий для юных пешеходов требует повышенного внимания, а снежные валы затрудняют обзор как водителю, так и пешеходу и создают угрозу безопасности последних.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции возбудили административные материалы в отношении подрядных организаций, за некачественную очистку дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления внутренних дел. «В Ноябрьске по результатам проверки выявлены недостатки: снежные валы вблизи десяти метров от пешеходного перехода, расположенного около школы, а также наличие снежного наката. В отношении обслуживающей организации данного участка дороги возбуждены административные материалы за несоблюдение требования по обеспечению содержания дорог», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Нарушения в уборке снега были выявлены в результате мониторинга дорожно-транспортной сети. В полиции отметили, что создание комфортных условий для юных пешеходов требует повышенного внимания, а снежные валы затрудняют обзор как водителю, так и пешеходу и создают угрозу безопасности последних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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