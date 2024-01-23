В Ноябрьске коммунальщики угрожают безопасности школьников

Полиция Ноябрьска возбудила административные дела за уборку снега возле школ

24 января 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Полицейские Ноябрьска выявили плохую уборку снега вблизи школы Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции возбудили административные материалы в отношении подрядных организаций, за некачественную очистку дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления внутренних дел. «В Ноябрьске по результатам проверки выявлены недостатки: снежные валы вблизи десяти метров от пешеходного перехода, расположенного около школы, а также наличие снежного наката. В отношении обслуживающей организации данного участка дороги возбуждены административные материалы за несоблюдение требования по обеспечению содержания дорог», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Нарушения в уборке снега были выявлены в результате мониторинга дорожно-транспортной сети. В полиции отметили, что создание комфортных условий для юных пешеходов требует повышенного внимания, а снежные валы затрудняют обзор как водителю, так и пешеходу и создают угрозу безопасности последних.

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции возбудили административные материалы в отношении подрядных организаций, за некачественную очистку дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления внутренних дел. «В Ноябрьске по результатам проверки выявлены недостатки: снежные валы вблизи десяти метров от пешеходного перехода, расположенного около школы, а также наличие снежного наката. В отношении обслуживающей организации данного участка дороги возбуждены административные материалы за несоблюдение требования по обеспечению содержания дорог», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Нарушения в уборке снега были выявлены в результате мониторинга дорожно-транспортной сети. В полиции отметили, что создание комфортных условий для юных пешеходов требует повышенного внимания, а снежные валы затрудняют обзор как водителю, так и пешеходу и создают угрозу безопасности последних.