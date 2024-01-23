В Тюменской области за туристами будут следить через их мобильники

24 января 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Пока туристы будут снимать на свои телефоны красоты Тюменской области, власти будут узнавать информацию о них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тюменской области купят программное обеспечение, которое позволит собирать информацию о туристах, приезжающих в регион, через их мобильные телефоны и сим-карты. Соответствующие данные представлены на сайте госзакупок. Чиновники хотят узнать, куда чаще всего приезжают туристы, где они предпочитают останавливаться и прочие нюансы. «Оказание услуг по предоставлению программного обеспечения для формирования отчетов по численности, географии, длительности и целям пребывания, динамике перемещений туристов и экскурсантов на территории Тюменской области. В отчете должны содержаться результаты обработки технических событий сотовых сетей оператора», — говорится в документах закупки. Другими словами, тюменским чиновникам нужна программа, которая будет аккумулировать данные туристов при помощи их сим-карт и мобильников. Власти смогут получить данные о том, сколько времени приезжие проводят в регионе, в каких местах размещения они останавливаются, откуда прибывают и с какими целями посещают Тюменскую область, а также их пол и возраст. К примеру, если после приезда человек на протяжении как минимум двух будних дней в рабочее время находиться на одном месте не менее пяти часов, значит он приехал в командировку. Если перед поездкой абонент звонил на территорию Тюменской области не менее пяти раз за год, то, скорее всего, он приехал к родственникам или друзьям. В остальных случаях гостей региона причислят к туристам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Тюменской области купят программное обеспечение, которое позволит собирать информацию о туристах, приезжающих в регион, через их мобильные телефоны и сим-карты. Соответствующие данные представлены на сайте госзакупок. Чиновники хотят узнать, куда чаще всего приезжают туристы, где они предпочитают останавливаться и прочие нюансы. «Оказание услуг по предоставлению программного обеспечения для формирования отчетов по численности, географии, длительности и целям пребывания, динамике перемещений туристов и экскурсантов на территории Тюменской области. В отчете должны содержаться результаты обработки технических событий сотовых сетей оператора», — говорится в документах закупки. Другими словами, тюменским чиновникам нужна программа, которая будет аккумулировать данные туристов при помощи их сим-карт и мобильников. Власти смогут получить данные о том, сколько времени приезжие проводят в регионе, в каких местах размещения они останавливаются, откуда прибывают и с какими целями посещают Тюменскую область, а также их пол и возраст. К примеру, если после приезда человек на протяжении как минимум двух будних дней в рабочее время находиться на одном месте не менее пяти часов, значит он приехал в командировку. Если перед поездкой абонент звонил на территорию Тюменской области не менее пяти раз за год, то, скорее всего, он приехал к родственникам или друзьям. В остальных случаях гостей региона причислят к туристам.