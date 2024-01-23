Тюменцев зовут обменяться ненужными новогодними подарками

Жителям Тюмени предлагают обменять ненужные новогодние подарки. Мероприятие пройдет в соседском центре «Гармония». Вход для посетителей ярмарки — свободный.
«Новогодние выходные давным-давно прошли, и вот на полке начинает покрываться пылью, ненужный, но хороший подарок. Если у вас есть подарок, который вы не хотите использовать, или он не совсем подошел по вкусу, подумайте о том, чтобы дать ему второй шанс», — говорится в анонсе мероприятия.
Ярмарка пройдет 26 января в соседском центре «Гармония». Мероприятие состоится в Тюмени впервые. Организаторы надеются привлечь как можно больше горожан, чтобы каждый нашел подарок по душе.
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