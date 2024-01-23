23 января 2024

Тюменцев зовут обменяться ненужными новогодними подарками

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
Ненужные подарки можно обменять в одном из соседских центров Тюмени Фото:

Жителям Тюмени предлагают обменять ненужные новогодние подарки. Мероприятие пройдет в соседском центре «Гармония». Вход для посетителей ярмарки — свободный.

«Новогодние выходные давным-давно прошли, и вот на полке начинает покрываться пылью, ненужный, но хороший подарок. Если у вас есть подарок, который вы не хотите использовать, или он не совсем подошел по вкусу, подумайте о том, чтобы дать ему второй шанс», — говорится в анонсе мероприятия.

Ярмарка пройдет 26 января в соседском центре «Гармония». Мероприятие состоится в Тюмени впервые. Организаторы надеются привлечь как можно больше горожан, чтобы каждый нашел подарок по душе.

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Жителям Тюмени предлагают обменять ненужные новогодние подарки. Мероприятие пройдет в соседском центре «Гармония». Вход для посетителей ярмарки — свободный. «Новогодние выходные давным-давно прошли, и вот на полке начинает покрываться пылью, ненужный, но хороший подарок. Если у вас есть подарок, который вы не хотите использовать, или он не совсем подошел по вкусу, подумайте о том, чтобы дать ему второй шанс», — говорится в анонсе мероприятия. Ярмарка пройдет 26 января в соседском центре «Гармония». Мероприятие состоится в Тюмени впервые. Организаторы надеются привлечь как можно больше горожан, чтобы каждый нашел подарок по душе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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