Тюменцев зовут обменяться ненужными новогодними подарками

24 января 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Ненужные подарки можно обменять в одном из соседских центров Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Тюмени предлагают обменять ненужные новогодние подарки. Мероприятие пройдет в соседском центре «Гармония». Вход для посетителей ярмарки — свободный. «Новогодние выходные давным-давно прошли, и вот на полке начинает покрываться пылью, ненужный, но хороший подарок. Если у вас есть подарок, который вы не хотите использовать, или он не совсем подошел по вкусу, подумайте о том, чтобы дать ему второй шанс», — говорится в анонсе мероприятия. Ярмарка пройдет 26 января в соседском центре «Гармония». Мероприятие состоится в Тюмени впервые. Организаторы надеются привлечь как можно больше горожан, чтобы каждый нашел подарок по душе.

Жителям Тюмени предлагают обменять ненужные новогодние подарки. Мероприятие пройдет в соседском центре «Гармония». Вход для посетителей ярмарки — свободный. «Новогодние выходные давным-давно прошли, и вот на полке начинает покрываться пылью, ненужный, но хороший подарок. Если у вас есть подарок, который вы не хотите использовать, или он не совсем подошел по вкусу, подумайте о том, чтобы дать ему второй шанс», — говорится в анонсе мероприятия. Ярмарка пройдет 26 января в соседском центре «Гармония». Мероприятие состоится в Тюмени впервые. Организаторы надеются привлечь как можно больше горожан, чтобы каждый нашел подарок по душе.