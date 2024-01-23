Пьяный курганец из ревности застрелил знакомого и пытался убить жену

Жителя Каргапольского округа (Курганская область) будут судить за убийство знакомого и попытку убийства жены, которые он совершил в нетрезвом виде на почве ревности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Усть-Миасское, 1968 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст. 105; ч.3 ст. 30, п.„а“, „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ, убийство, покушение на убийство двух лиц)», — информирует telegram-канал управления. Инцидент произошел в августе 2023 года на почве нетрезвой ревности. Мужчина пытался убить супругу сразу после того, как нанес смертельные ранения знакомому.
Семья обвиняемого была в гостях у соседей. Во время распития алкоголя гость приревновал жену к своему знакомому. Ревнивец сбегал к себе домой за ружьем, вернулся и выстрелил в мужчину. После этого, он навел оружие на жену и хотел сделать еще один выстрел, но у него выбили ружье из рук. Получивший ранение односельчанин погиб на месте происшествия.
Свидетели вызвали полицию, которая задержала стрелявшего. Дома у него нашли банку с порохом. Суд на время следствия поместил мужчину в СИЗО. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском округе двух жителей собудут судить за убийство знакомого. Мужчины вызвали жертву из дома, после чего нанесли ему несколько ножевых ранений, от которых он умер.
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