Пьяный курганец из ревности застрелил знакомого и пытался убить жену

24 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Курганца будут судить за убийство земляка и попытку убить жену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Каргапольского округа (Курганская область) будут судить за убийство знакомого и попытку убийства жены, которые он совершил в нетрезвом виде на почве ревности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Усть-Миасское, 1968 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст. 105; ч.3 ст. 30, п.„а“, „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ, убийство, покушение на убийство двух лиц)», — информирует telegram-канал управления. Инцидент произошел в августе 2023 года на почве нетрезвой ревности. Мужчина пытался убить супругу сразу после того, как нанес смертельные ранения знакомому. Семья обвиняемого была в гостях у соседей. Во время распития алкоголя гость приревновал жену к своему знакомому. Ревнивец сбегал к себе домой за ружьем, вернулся и выстрелил в мужчину. После этого, он навел оружие на жену и хотел сделать еще один выстрел, но у него выбили ружье из рук. Получивший ранение односельчанин погиб на месте происшествия. Свидетели вызвали полицию, которая задержала стрелявшего. Дома у него нашли банку с порохом. Суд на время следствия поместил мужчину в СИЗО. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском округе двух жителей собудут судить за убийство знакомого. Мужчины вызвали жертву из дома, после чего нанесли ему несколько ножевых ранений, от которых он умер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Каргапольского округа (Курганская область) будут судить за убийство знакомого и попытку убийства жены, которые он совершил в нетрезвом виде на почве ревности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Усть-Миасское, 1968 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст. 105; ч.3 ст. 30, п.„а“, „е“ ч.2 ст. 105 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ, убийство, покушение на убийство двух лиц)», — информирует telegram-канал управления. Инцидент произошел в августе 2023 года на почве нетрезвой ревности. Мужчина пытался убить супругу сразу после того, как нанес смертельные ранения знакомому. Семья обвиняемого была в гостях у соседей. Во время распития алкоголя гость приревновал жену к своему знакомому. Ревнивец сбегал к себе домой за ружьем, вернулся и выстрелил в мужчину. После этого, он навел оружие на жену и хотел сделать еще один выстрел, но у него выбили ружье из рук. Получивший ранение односельчанин погиб на месте происшествия. Свидетели вызвали полицию, которая задержала стрелявшего. Дома у него нашли банку с порохом. Суд на время следствия поместил мужчину в СИЗО. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском округе двух жителей собудут судить за убийство знакомого. Мужчины вызвали жертву из дома, после чего нанесли ему несколько ножевых ранений, от которых он умер.