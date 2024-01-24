Тюменца арестовали за угрозу помочиться на машину ДПС

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Перепившего мужчину арестовали на 15 суток Фото:

Житель Тюмени угрожал помочиться на машину ДПС, а также материл патрульных и испортил салон их автомобиля. Информация содержится в судебном акте по делу, который имеется в распоряжении URA.RU. Мужчину арестовали на 15 суток.

«Подсудимый провоцировал сотрудников полиции на конфликт. Он выражался в их сторону нецензурной бранью, высказывал и показывал желание справить нужду на патрульный автомобиль, путем нажатия клавиши специального громкоговорящего устройство произвел световые и звуковые сигналы, тем самым введя в заблуждение участников дорожного движения, предпринял попытку перелезть с переднего пассажирского сиденья на заднее через салон автомобиля, тем самым создавая порчу патрульному транспортному средству», — говорится в документах суда.

Сам дебошир на судебном заседании покаялся и сказал, что бы сильно пьян. До встречи с полицейскими он со своим другом провел несколько часов в магазине разливных напитков. Затем идя по улице, мужчины увидели патрульный автомобиль и подошли к нему.

Силовики попросили не мешать их работе, но тюменец не унимался. Сначала его посадили в машину для установления личности, а потом и вовсе заковали в наручники. По итогу суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста.

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Житель Тюмени угрожал помочиться на машину ДПС, а также материл патрульных и испортил салон их автомобиля. Информация содержится в судебном акте по делу, который имеется в распоряжении URA.RU. Мужчину арестовали на 15 суток. «Подсудимый провоцировал сотрудников полиции на конфликт. Он выражался в их сторону нецензурной бранью, высказывал и показывал желание справить нужду на патрульный автомобиль, путем нажатия клавиши специального громкоговорящего устройство произвел световые и звуковые сигналы, тем самым введя в заблуждение участников дорожного движения, предпринял попытку перелезть с переднего пассажирского сиденья на заднее через салон автомобиля, тем самым создавая порчу патрульному транспортному средству», — говорится в документах суда. Сам дебошир на судебном заседании покаялся и сказал, что бы сильно пьян. До встречи с полицейскими он со своим другом провел несколько часов в магазине разливных напитков. Затем идя по улице, мужчины увидели патрульный автомобиль и подошли к нему. Силовики попросили не мешать их работе, но тюменец не унимался. Сначала его посадили в машину для установления личности, а потом и вовсе заковали в наручники. По итогу суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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