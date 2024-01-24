Ректор Тюменского индустриального университета уходит на работу в правительство

Вероника Ефремова может возглавить департамент образования и науки правительства Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ректор Тюменского индустриального университета (ТИУ) Вероника Ефремова оставляет вуз и переходит на работу в правительство Тюменской области. Об этом она заявила в своем telegram-канале. Ранее инсайдеры URA.RU сообщили о том, что вместо нее ТИУ может возглавить варяг из Санкт-Петербурга, чье имя пока не раскрывается.

«С большим трудом и грустью в сердце я прощаюсь с вами, так как сегодня последний день моей работы в Тюменском индустриальном университете. С завтрашнего дня я стану сотрудником правительства Тюменской области. Это было непростое решение, но рано или поздно такие периоды наступают в жизни каждого человека, он наступил и для меня», — заявила Ефремова в своей публикации.

Ранее агентство писало о том что Вероника Ефремова, предположительно, уйдет в правительство Тюменской области на должность директора регионального департамента образования и науки. О назначении могут объявить в ближайшее время. Предыдущий руководитель областного депобра оставила должность в октябре 2023 года.