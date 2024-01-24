Информацию о выборах сообщат ямальцам лично

Избирком ЯНАО проведет поквартирный обход населения

Представители избиркома ЯНАО пройдут по домам ямальцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Работники участковых избиркомов «зайдут в гости» и лично расскажут избирателям ЯНАО, как, где и когда те смогут отдать свой голос. Такое решение было принято в ходе 75 заседания ямальского избиркома, сообщается на сайте организации.

«Их задача — кратко и понятно рассказать самое главное. Кто кандидаты? Где участок? Как можно проголосовать?» — объясняет избирком ЯНАО в своем telegram-канале. Уточняется, что обходы будут проводиться с 17 февраля по 7 марта.

Проект по адресному информированию населения о порядке проведения выборов носит название «ИнформУИК» и уже применялся во время единого дня голосования в 2023 году. Цель проекта — сделать выборы доступными и понятными для каждого избирателя.

В рамках «ИнформУИК» работники участковых комиссий проходят обучение и осваивают специальное приложение для информирования населения. Всего в обходе ямальских избирателей будет задействован 871 человек.