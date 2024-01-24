Информацию о выборах сообщат ямальцам лично

Избирком ЯНАО проведет поквартирный обход населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, баннер, выборы президента рф, выборы 2024
Представители избиркома ЯНАО пройдут по домам ямальцев Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Работники участковых избиркомов «зайдут в гости» и лично расскажут избирателям ЯНАО, как, где и когда те смогут отдать свой голос. Такое решение было принято в ходе 75 заседания ямальского избиркома, сообщается на сайте организации.

«Их задача — кратко и понятно рассказать самое главное. Кто кандидаты? Где участок? Как можно проголосовать?» — объясняет избирком ЯНАО в своем telegram-канале. Уточняется, что обходы будут проводиться с 17 февраля по 7 марта.

Проект по адресному информированию населения о порядке проведения выборов носит название «ИнформУИК» и уже применялся во время единого дня голосования в 2023 году. Цель проекта — сделать выборы доступными и понятными для каждого избирателя.

В рамках «ИнформУИК» работники участковых комиссий проходят обучение и осваивают специальное приложение для информирования населения. Всего в обходе ямальских избирателей будет задействован 871 человек.

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Работники участковых избиркомов «зайдут в гости» и лично расскажут избирателям ЯНАО, как, где и когда те смогут отдать свой голос. Такое решение было принято в ходе 75 заседания ямальского избиркома, сообщается на сайте организации. «Их задача — кратко и понятно рассказать самое главное. Кто кандидаты? Где участок? Как можно проголосовать?» — объясняет избирком ЯНАО в своем telegram-канале. Уточняется, что обходы будут проводиться с 17 февраля по 7 марта. Проект по адресному информированию населения о порядке проведения выборов носит название «ИнформУИК» и уже применялся во время единого дня голосования в 2023 году. Цель проекта — сделать выборы доступными и понятными для каждого избирателя. В рамках «ИнформУИК» работники участковых комиссий проходят обучение и осваивают специальное приложение для информирования населения. Всего в обходе ямальских избирателей будет задействован 871 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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