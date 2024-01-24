24 января 2024

В Ноябрьске отключили светофоры до конца рабочего дня

Светофоры в Ноябрьске отключили на перекрестке Энтузиастов — Республики до 17:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Светофоры включат в 17:00 Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) отключили светофоры на перекрестке улиц Энтузиастов и Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Уважаемые горожане! 25 января отключат светофоры на перекрестке улиц Энтузиастов — Республики с 9:00 до 17:00 с включением на обед. Это связано с техническими работами, которые проводит предприятие «Энерго-Газ-Ноябрьск», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.

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В Ноябрьске (ЯНАО) отключили светофоры на перекрестке улиц Энтузиастов и Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Уважаемые горожане! 25 января отключат светофоры на перекрестке улиц Энтузиастов — Республики с 9:00 до 17:00 с включением на обед. Это связано с техническими работами, которые проводит предприятие «Энерго-Газ-Ноябрьск», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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