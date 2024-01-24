В Ноябрьске отключили светофоры до конца рабочего дня

Светофоры включат в 17:00
В Ноябрьске (ЯНАО) отключили светофоры на перекрестке улиц Энтузиастов и Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Уважаемые горожане! 25 января отключат светофоры на перекрестке улиц Энтузиастов — Республики с 9:00 до 17:00 с включением на обед. Это связано с техническими работами, которые проводит предприятие «Энерго-Газ-Ноябрьск», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
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