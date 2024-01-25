В районе ходит один автобусный маршрут №63, его организовали в декабре 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в районе Ново-Комарово на автобусной остановке вместо расписания общественного транспорта появилась надпись «Автобусы ходят не по графику, а по усмотрению водителя». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, жителей такая табличка возмутила.

«Расписания на остановке нет. Вместо него надпись о том, что водители приезжают, когда захотят», — передает корреспондент URA.RU.

В районе ходит один автобусный маршрут №63. Его организовали в декабре 2023 года после жалоб жителей. Из Ново-Комарово он доходит до центра города.

В социальных сетях тюменцы предположили, что сами жители повесили такую табличку, а не водители. «Писал-то явно не водитель», — прокомментировала в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Наталья Александрова. «Разгневанный пассажир оставил», — предположила Инна. Комментарии от ТПАТП №1, который обслуживает маршрут, ожидаются.