24 января 2024

Тюменцы не смогут уехать в Казахстан

В Тюмени из-за погодных условий приостановлены рейсы в Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автовокзал. Тюмень, автобус
Рейсы из Тюмени в Костанай, Рудный и Лисаковск отменяют из-за погодных условий Фото:

В Тюмени приостановлено движение автобусов в сторону казахстанских городов и поселков. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона

«В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги „Костанай — Рудный — Лисаковск“ Республики Казахстан перевозчик приостанавливает рейсы по маршруту №720 „Тюмень-Лисаковск“. Перевозки будут ограничены с 27 января», — говорится в сообщении.

Поясняется, что на трассе сложились неблагоприятные условия из-за перепадов температур и большого количества снега. «На трассе образовался гололед и наледь, колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту», — приводит ГУС слова перевозчика. Сообщается, что перевозки возобновят после улучшения погоды.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени приостановлено движение автобусов в сторону казахстанских городов и поселков. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона «В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги „Костанай — Рудный — Лисаковск“ Республики Казахстан перевозчик приостанавливает рейсы по маршруту №720 „Тюмень-Лисаковск“. Перевозки будут ограничены с 27 января», — говорится в сообщении. Поясняется, что на трассе сложились неблагоприятные условия из-за перепадов температур и большого количества снега. «На трассе образовался гололед и наледь, колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту», — приводит ГУС слова перевозчика. Сообщается, что перевозки возобновят после улучшения погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...