Тюменцы не смогут уехать в Казахстан

В Тюмени из-за погодных условий приостановлены рейсы в Казахстан

25 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Рейсы из Тюмени в Костанай, Рудный и Лисаковск отменяют из-за погодных условий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени приостановлено движение автобусов в сторону казахстанских городов и поселков. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона «В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги „Костанай — Рудный — Лисаковск“ Республики Казахстан перевозчик приостанавливает рейсы по маршруту №720 „Тюмень-Лисаковск“. Перевозки будут ограничены с 27 января», — говорится в сообщении. Поясняется, что на трассе сложились неблагоприятные условия из-за перепадов температур и большого количества снега. «На трассе образовался гололед и наледь, колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту», — приводит ГУС слова перевозчика. Сообщается, что перевозки возобновят после улучшения погоды.

В Тюмени приостановлено движение автобусов в сторону казахстанских городов и поселков. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона «В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги „Костанай — Рудный — Лисаковск“ Республики Казахстан перевозчик приостанавливает рейсы по маршруту №720 „Тюмень-Лисаковск“. Перевозки будут ограничены с 27 января», — говорится в сообщении. Поясняется, что на трассе сложились неблагоприятные условия из-за перепадов температур и большого количества снега. «На трассе образовался гололед и наледь, колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту», — приводит ГУС слова перевозчика. Сообщается, что перевозки возобновят после улучшения погоды.