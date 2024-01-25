В Тюмени банкротят поставщика муниципальных властей

Тюменские налоговики подали иск о банкротстве ООО «Жилстройсервис», которая несколько лет поставляла коммунальное оборудование муниципальным властям Тюменской и Курганской областей, а так же в ХМАО и Санкт-Петербург. Иск зарегистрирован в системе арбитражного суда Тюменской области, сообщает карточка дела на портале «Электронное правосудие».
«Дело А70-1207/2024, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Жилстройсервис“, зарегистрированная и работающая в Тюменской области. Иск принят, но еще не поступил в работу», — сообщает картотека арбитражных дел.\
По данным СБИС, в настоящее время компания находится под руководством конкурсного управляющего. В апреле 2023 года налоговики уже пытались обанкротить «Жилстройсервис», однако дело было прекращено. Тогда речь шла о долге в бюджет в размере 2,8 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени признали банкротом компанию, связанную с топ-менеджментом скандального холдинга ARSIB. Арбитраж признал правомерным иск налоговиков к застройщику «Энки Строй».
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