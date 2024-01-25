25 января 2024

В Тюмени банкротят поставщика муниципальных властей

ФНС подала иск о банкротстве против тюменской ООО «Жилстройсервис»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, кран, газовое оборудование, приборы давления, вентиль, датчик давления, стрелка прибора
Компания занималась поставками и монтажом различного коммунального оборудования Фото:

Тюменские налоговики подали иск о банкротстве ООО «Жилстройсервис», которая несколько лет поставляла коммунальное оборудование муниципальным властям Тюменской и Курганской областей, а так же в ХМАО и Санкт-Петербург. Иск зарегистрирован в системе арбитражного суда Тюменской области, сообщает карточка дела на портале «Электронное правосудие».

«Дело А70-1207/2024, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Жилстройсервис“, зарегистрированная и работающая в Тюменской области. Иск принят, но еще не поступил в работу», — сообщает картотека арбитражных дел.\

По данным СБИС, в настоящее время компания находится под руководством конкурсного управляющего. В апреле 2023 года налоговики уже пытались обанкротить «Жилстройсервис», однако дело было прекращено. Тогда речь шла о долге в бюджет в размере 2,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени признали банкротом компанию, связанную с топ-менеджментом скандального холдинга ARSIB. Арбитраж признал правомерным иск налоговиков к застройщику «Энки Строй».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские налоговики подали иск о банкротстве ООО «Жилстройсервис», которая несколько лет поставляла коммунальное оборудование муниципальным властям Тюменской и Курганской областей, а так же в ХМАО и Санкт-Петербург. Иск зарегистрирован в системе арбитражного суда Тюменской области, сообщает карточка дела на портале «Электронное правосудие». «Дело А70-1207/2024, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Жилстройсервис“, зарегистрированная и работающая в Тюменской области. Иск принят, но еще не поступил в работу», — сообщает картотека арбитражных дел.\ По данным СБИС, в настоящее время компания находится под руководством конкурсного управляющего. В апреле 2023 года налоговики уже пытались обанкротить «Жилстройсервис», однако дело было прекращено. Тогда речь шла о долге в бюджет в размере 2,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени признали банкротом компанию, связанную с топ-менеджментом скандального холдинга ARSIB. Арбитраж признал правомерным иск налоговиков к застройщику «Энки Строй».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...