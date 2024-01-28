В ЯНАО для школьников не проводят обещанные занятия по плаванию

В Новом Уренгое ученики Арктического лицея не могут попасть в школьный бассейн

29 января 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Учеников младших классов в Арктическом лицее Нового Уренгоя некому учить плаванию Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) для учеников не проводят обещанные уроки плавания во время занятий физкультурой. Родители учащихся сообщили в telegram о том, что школьный бассейн может посетить каждый житель города на платной основе. «В нашем Арктическом лицее существует бассейн. Занятий для школьников в рамках образовательного процесса пока нет. Когда будут — не понятно, все время переносятся из четверти в четверть. Занятий для учеников 1-3 классов организовать не могут, как говорят — нет преподавателя для данной возрастной группы. Но на платной основе бассейн работает для всех желающих. Плати и плавай. Почему так получается? Ведь изначально бассейн был построен для школьников, а получается, что объект организован как коммерческий проект для зарабатывания денег», — написал Артем в telegram-канале «Воронов Chat». Жители города согласились с мужчиной, отметив, что школьники с нетерпением ждут уроков плавания. «Если бассейн открыли для посещения сторонним лицам, то почему до сих пор туда не ходят ученики лицея? Разве не для этого изначально бассейн в лицее?», — задалась вопросом Полина. «Дети ждали бассейн с третье четверти. В итоге им сказали, что бассейн начнет работать только с четвертой четверти. Никакого урока плавания в расписании нет», — поделилась Наталья. В администрации города утверждают, что учащиеся лицея занимаются в бассейне каждую неделю на уроках плавания. Представители городского департамента образования сообщили, что по учебному плану уроки плавания в 5-7 классах будут в 4 четверти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) для учеников не проводят обещанные уроки плавания во время занятий физкультурой. Родители учащихся сообщили в telegram о том, что школьный бассейн может посетить каждый житель города на платной основе. «В нашем Арктическом лицее существует бассейн. Занятий для школьников в рамках образовательного процесса пока нет. Когда будут — не понятно, все время переносятся из четверти в четверть. Занятий для учеников 1-3 классов организовать не могут, как говорят — нет преподавателя для данной возрастной группы. Но на платной основе бассейн работает для всех желающих. Плати и плавай. Почему так получается? Ведь изначально бассейн был построен для школьников, а получается, что объект организован как коммерческий проект для зарабатывания денег», — написал Артем в telegram-канале «Воронов Chat». Жители города согласились с мужчиной, отметив, что школьники с нетерпением ждут уроков плавания. «Если бассейн открыли для посещения сторонним лицам, то почему до сих пор туда не ходят ученики лицея? Разве не для этого изначально бассейн в лицее?», — задалась вопросом Полина. «Дети ждали бассейн с третье четверти. В итоге им сказали, что бассейн начнет работать только с четвертой четверти. Никакого урока плавания в расписании нет», — поделилась Наталья. В администрации города утверждают, что учащиеся лицея занимаются в бассейне каждую неделю на уроках плавания. Представители городского департамента образования сообщили, что по учебному плану уроки плавания в 5-7 классах будут в 4 четверти.