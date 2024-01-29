В Тюмень придет резкое потепление

В Тюмени потеплеет до +1, сообщают синоптики
В Тюмени 7 февраля днем ожидается +1 градус. Об этом сообщает сервис Gismeteo.
«Тюмень, 7 февраля. Температура воздуха днем: +1 градус, вечером — 0 градусов. Пасмурно снег с дождем», — сообщается на сайте сервиса.
Сразу же после — 8 февраля, в Тюмени снова начнет холодать. Самую низкую температуру воздуха в феврале синоптики прогнозируют на 12-е число, когда в областной столице днем будет -11 градусов.
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