29 января 2024

В Тюмень придет резкое потепление

В Тюмени 7 февраля ожидается плюсовая температура воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, слякоть, лужи, потепление, зима
В Тюмени потеплеет до +1, сообщают синоптики Фото:

В Тюмени 7 февраля днем ожидается +1 градус. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

«Тюмень, 7 февраля. Температура воздуха днем: +1 градус, вечером — 0 градусов. Пасмурно снег с дождем», — сообщается на сайте сервиса.

Сразу же после — 8 февраля, в Тюмени снова начнет холодать. Самую низкую температуру воздуха в феврале синоптики прогнозируют на 12-е число, когда в областной столице днем будет -11 градусов.

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В Тюмени 7 февраля днем ожидается +1 градус. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «Тюмень, 7 февраля. Температура воздуха днем: +1 градус, вечером — 0 градусов. Пасмурно снег с дождем», — сообщается на сайте сервиса. Сразу же после — 8 февраля, в Тюмени снова начнет холодать. Самую низкую температуру воздуха в феврале синоптики прогнозируют на 12-е число, когда в областной столице днем будет -11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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