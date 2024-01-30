В Тюмени 10 февраля из-за «Лыжни России» перекроют участок на Рощинском шоссе

Проезд перекроют до 14:00 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за гонки «Лыжня России» в Тюмени 10 февраля перекроют проезд для автомобилей на участке Рощинского шоссе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«10 февраля с 06:30 до 14:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по проезду от дома №2к13 до №2к16 по улице Рощинское шоссе. Причина — проведение в Тюмени лыжной гонки „Лыжня России“», — рассказали в мэрии города.

Там также предупредили, что в этот же период возможны ограничения на улицах Л.Толстого (участок от Флотской до Ямской) и Ямской (участок от Л.Толстого до развязки на Обходе Тюмени). Объехать ограничения можно будет по Ямской.