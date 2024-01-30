В Тюмени на полдня перекроют одну из улиц. Скрин

В Тюмени 10 февраля из-за «Лыжни России» перекроют участок на Рощинском шоссе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платная парковка в аэропорту. Нижневартовск, кирпич, проезд закрыт, парковка
Проезд перекроют до 14:00 Фото:

Из-за гонки «Лыжня России» в Тюмени 10 февраля перекроют проезд для автомобилей на участке Рощинского шоссе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«10 февраля с 06:30 до 14:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по проезду от дома №2к13 до №2к16 по улице Рощинское шоссе. Причина — проведение в Тюмени лыжной гонки „Лыжня России“», — рассказали в мэрии города.

Там также предупредили, что в этот же период возможны ограничения на улицах Л.Толстого (участок от Флотской до Ямской) и Ямской (участок от Л.Толстого до развязки на Обходе Тюмени). Объехать ограничения можно будет по Ямской.

Схема перекрытия
Схема перекрытия

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за гонки «Лыжня России» в Тюмени 10 февраля перекроют проезд для автомобилей на участке Рощинского шоссе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «10 февраля с 06:30 до 14:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по проезду от дома №2к13 до №2к16 по улице Рощинское шоссе. Причина — проведение в Тюмени лыжной гонки „Лыжня России“», — рассказали в мэрии города. Там также предупредили, что в этот же период возможны ограничения на улицах Л.Толстого (участок от Флотской до Ямской) и Ямской (участок от Л.Толстого до развязки на Обходе Тюмени). Объехать ограничения можно будет по Ямской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...