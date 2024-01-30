В Тюмени студент подверг друга смертельной опасности, чтобы было что вспомнить в старости

В Тюмени студент привязал своего друга на санках к багажнику машины и прокатил его по центру города. Свои опасные действия он объяснил тем, что хотел испытать эмоции, чтобы было что вспомнить в старости. Видео с опросом молодого человека в своем telegram-канале разместило УГИБДД по Тюменской области.
«Тюменский студент прицепил санки к автомобилю и прокатил на них друга по улице Ленина. Молодой человек рассказал, что организовал эту поездку, которой подверг жизнь человека серьезной опасности, чтобы было что вспомнить в старости», — сообщили в УГИБДД.
В видео, на котором молодой человек объясняет свой поступок, парень уточнил, что не хотел, чтобы ролик с происшествием попал в Интернет. По его словам, он и его товарищ понимали все риски, старались быть максимально аккуратными и следили за дорогой. Нарушителя оштрафовали на 6 000 рублей: за езду без госномеров на авто и перевозку пассажира вне кузова машины.
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