В Тюмени студент подверг друга смертельной опасности, чтобы было что вспомнить в старости

Тюменский студент прокатил друга на санках, привязанных к багажнику авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Развлечения молодежи сотрудники полиции обнаружили в соцсетях (архивное фото) Фото:

В Тюмени студент привязал своего друга на санках к багажнику машины и прокатил его по центру города. Свои опасные действия он объяснил тем, что хотел испытать эмоции, чтобы было что вспомнить в старости. Видео с опросом молодого человека в своем telegram-канале разместило УГИБДД по Тюменской области.

«Тюменский студент прицепил санки к автомобилю и прокатил на них друга по улице Ленина. Молодой человек рассказал, что организовал эту поездку, которой подверг жизнь человека серьезной опасности, чтобы было что вспомнить в старости», — сообщили в УГИБДД.

В видео, на котором молодой человек объясняет свой поступок, парень уточнил, что не хотел, чтобы ролик с происшествием попал в Интернет. По его словам, он и его товарищ понимали все риски, старались быть максимально аккуратными и следили за дорогой. Нарушителя оштрафовали на 6 000 рублей: за езду без госномеров на авто и перевозку пассажира вне кузова машины.

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В Тюмени студент привязал своего друга на санках к багажнику машины и прокатил его по центру города. Свои опасные действия он объяснил тем, что хотел испытать эмоции, чтобы было что вспомнить в старости. Видео с опросом молодого человека в своем telegram-канале разместило УГИБДД по Тюменской области. «Тюменский студент прицепил санки к автомобилю и прокатил на них друга по улице Ленина. Молодой человек рассказал, что организовал эту поездку, которой подверг жизнь человека серьезной опасности, чтобы было что вспомнить в старости», — сообщили в УГИБДД. В видео, на котором молодой человек объясняет свой поступок, парень уточнил, что не хотел, чтобы ролик с происшествием попал в Интернет. По его словам, он и его товарищ понимали все риски, старались быть максимально аккуратными и следили за дорогой. Нарушителя оштрафовали на 6 000 рублей: за езду без госномеров на авто и перевозку пассажира вне кузова машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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