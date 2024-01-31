31 января 2024

В небе над тюменским поселком появилась перевернутая радуга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, электросети, магнитная буря, солнце, электричество, гало, закат, вечер, электросеть, электрические сети
Одну из частей гало смогли наблюдать жители Нижнетавдинского района Фото:

В небе над поселком Ключи (Нижнетавдинский район Тюменской области) появилась перевернутая радуга, которую ученые называют зенитной дугой. О необычном явлении URA.RU сообщил житель населенного пункта.

«29 января у нас почти в зените стояла перевернутая радуга. Ее было видно часа три, не меньше. Я такое видел впервые», — рассказал URA.RU читатель.

В обсерватории «Старая башня» агентству пояснили, что перевернутой радугой в народе называют зенитную дугу. Она же компонент гало — оптического явления, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо.

«Это явление можно увидеть, как правило, при ясной морозной погоде. В Тюмени подобное последний раз происходило 31 декабря 2023 года», — рассказал главный инженер обсерватории Виталий Угренинов.

Фото:

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В небе над поселком Ключи (Нижнетавдинский район Тюменской области) появилась перевернутая радуга, которую ученые называют зенитной дугой. О необычном явлении URA.RU сообщил житель населенного пункта. «29 января у нас почти в зените стояла перевернутая радуга. Ее было видно часа три, не меньше. Я такое видел впервые», — рассказал URA.RU читатель. В обсерватории «Старая башня» агентству пояснили, что перевернутой радугой в народе называют зенитную дугу. Она же компонент гало — оптического явления, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. «Это явление можно увидеть, как правило, при ясной морозной погоде. В Тюмени подобное последний раз происходило 31 декабря 2023 года», — рассказал главный инженер обсерватории Виталий Угренинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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