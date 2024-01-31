В небе над поселком Ключи (Нижнетавдинский район Тюменской области) появилась перевернутая радуга, которую ученые называют зенитной дугой. О необычном явлении URA.RU сообщил житель населенного пункта.
«29 января у нас почти в зените стояла перевернутая радуга. Ее было видно часа три, не меньше. Я такое видел впервые», — рассказал URA.RU читатель.
В обсерватории «Старая башня» агентству пояснили, что перевернутой радугой в народе называют зенитную дугу. Она же компонент гало — оптического явления, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо.
«Это явление можно увидеть, как правило, при ясной морозной погоде. В Тюмени подобное последний раз происходило 31 декабря 2023 года», — рассказал главный инженер обсерватории Виталий Угренинов.
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