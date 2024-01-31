В небе над тюменским поселком появилась перевернутая радуга. Фото

01 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Одну из частей гало смогли наблюдать жители Нижнетавдинского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU В небе над поселком Ключи (Нижнетавдинский район Тюменской области) появилась перевернутая радуга, которую ученые называют зенитной дугой. О необычном явлении URA.RU сообщил житель населенного пункта. «29 января у нас почти в зените стояла перевернутая радуга. Ее было видно часа три, не меньше. Я такое видел впервые», — рассказал URA.RU читатель. В обсерватории «Старая башня» агентству пояснили, что перевернутой радугой в народе называют зенитную дугу. Она же компонент гало — оптического явления, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. «Это явление можно увидеть, как правило, при ясной морозной погоде. В Тюмени подобное последний раз происходило 31 декабря 2023 года», — рассказал главный инженер обсерватории Виталий Угренинов. Фото: читатель URA.RU

В небе над поселком Ключи (Нижнетавдинский район Тюменской области) появилась перевернутая радуга, которую ученые называют зенитной дугой. О необычном явлении URA.RU сообщил житель населенного пункта. «29 января у нас почти в зените стояла перевернутая радуга. Ее было видно часа три, не меньше. Я такое видел впервые», — рассказал URA.RU читатель. В обсерватории «Старая башня» агентству пояснили, что перевернутой радугой в народе называют зенитную дугу. Она же компонент гало — оптического явления, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. «Это явление можно увидеть, как правило, при ясной морозной погоде. В Тюмени подобное последний раз происходило 31 декабря 2023 года», — рассказал главный инженер обсерватории Виталий Угренинов.