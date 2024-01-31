Тюменцы жалуются на низкую зарплату

Около четверти жителей Тюмени намерены сменить работу в начале 2024 года. Самой частой причиной такого решения называют недовольство зарплатой, приводит в пресс-релизе результаты опроса портал «Зарплата.ру».
«Около четверти тюменцев намерены сменить работу в первом квартале 2024 года. Главной причиной, которая побудила респондентов заняться поисками новой работы, 49% опрошенных назвали низкую зарплату», — говорится в пресс-релизе.
Среди прочих причин тюменцы также называют желание карьерного роста, трудности с руководством и переквалификацию. Около 24% желающих сменить работу уже находятся в поиске нового работодателя. Больше всего тюменцев привлекают рабочие профессии, продажи, розничная торговля, сфера услуг и промышленность.
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