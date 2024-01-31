31 января 2024

Тюменцы жалуются на низкую зарплату

Четверть тюменцев намерена сменить работу в первом квартале 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий, безработный
Недовольство зарплатой тюменцы чаще всего называют причиной смены работодателя Фото:

Около четверти жителей Тюмени намерены сменить работу в начале 2024 года. Самой частой причиной такого решения называют недовольство зарплатой, приводит в пресс-релизе результаты опроса портал «Зарплата.ру».

«Около четверти тюменцев намерены сменить работу в первом квартале 2024 года. Главной причиной, которая побудила респондентов заняться поисками новой работы, 49% опрошенных назвали низкую зарплату», — говорится в пресс-релизе.

Среди прочих причин тюменцы также называют желание карьерного роста, трудности с руководством и переквалификацию. Около 24% желающих сменить работу уже находятся в поиске нового работодателя. Больше всего тюменцев привлекают рабочие профессии, продажи, розничная торговля, сфера услуг и промышленность.

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Около четверти жителей Тюмени намерены сменить работу в начале 2024 года. Самой частой причиной такого решения называют недовольство зарплатой, приводит в пресс-релизе результаты опроса портал «Зарплата.ру». «Около четверти тюменцев намерены сменить работу в первом квартале 2024 года. Главной причиной, которая побудила респондентов заняться поисками новой работы, 49% опрошенных назвали низкую зарплату», — говорится в пресс-релизе. Среди прочих причин тюменцы также называют желание карьерного роста, трудности с руководством и переквалификацию. Около 24% желающих сменить работу уже находятся в поиске нового работодателя. Больше всего тюменцев привлекают рабочие профессии, продажи, розничная торговля, сфера услуг и промышленность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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