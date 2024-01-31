В Тюмени за тяжкое преступление задержан сотрудник ФСИН

Начальник отряда исправительной колонии тюменского ФСИН взят под стражу по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отряда ФКУ ИК 2 УФСИН России по Тюменской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием служебного положения, в крупном размере», — говорится в сообщении.
Из материалов дела известно, что у мужчины в ходе личного досмотра обнаружили почти 50 граммов гашиша. Обвиняемый свою вину не признал, однако собранные доказательства подтверждают его вину, сообщает пресс-служба тюменской судебной системы. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 29 марта 2024 года.
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