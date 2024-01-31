31 января 2024

В Тюмени за тяжкое преступление задержан сотрудник ФСИН

Начальника отряда тюменского УФСИН взяли под стражу за оборот наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, фсин россии, нашивки
Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков Фото:

Начальник отряда исправительной колонии тюменского ФСИН взят под стражу по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отряда ФКУ ИК 2 УФСИН России по Тюменской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием служебного положения, в крупном размере», — говорится в сообщении.

Из материалов дела известно, что у мужчины в ходе личного досмотра обнаружили почти 50 граммов гашиша. Обвиняемый свою вину не признал, однако собранные доказательства подтверждают его вину, сообщает пресс-служба тюменской судебной системы. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 29 марта 2024 года.

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Начальник отряда исправительной колонии тюменского ФСИН взят под стражу по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника отряда ФКУ ИК 2 УФСИН России по Тюменской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием служебного положения, в крупном размере», — говорится в сообщении. Из материалов дела известно, что у мужчины в ходе личного досмотра обнаружили почти 50 граммов гашиша. Обвиняемый свою вину не признал, однако собранные доказательства подтверждают его вину, сообщает пресс-служба тюменской судебной системы. Обвиняемый будет содержаться под стражей по 29 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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