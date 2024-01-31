На сотнях избирательных участков в Курганской области будет онлайн-наблюдение

01 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области можно будет наблюдать за 311 участками в режиме онлайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области во время выборов президента России на 311 избирательных участках будет вестись онлайн-наблюдение. Об этом в интервью представителям местного Центра управления регионом сообщил глава областного избиркома Роман Скиндерев. «У нас 799 постоянных участков. Из них 311 вооружены камерами с выходом в интернет. Есть круг людей, которые имеют право вести наблюдение: центр общественного наблюдения, представители кандидатов или политических партий, которые выдвинули кандидатов. Они имеют доступ в режиме онлайн», — рассказал Скиндерев во время прямого эфира, опубликованного в группе ЦУРа в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что доступ к наблюдению имеют представители общественной палаты и избирательной системы. Представители СМИ смогут следить за выборами на участках и онлайн в центре общественного наблюдения. На остальных участках будет вестись видеофиксация. Записи будут храниться в течение трех месяцев. «В России этот вопрос решен самым прогрессивным образом», — считает руководитель избиркома региона. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Численность избирателей в регионе на выборах составит 655 243 человек. По сравнению с выборами 10 сентября 2023 года численность избирателей в Курганской области сократилась на 5 114 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области во время выборов президента России на 311 избирательных участках будет вестись онлайн-наблюдение. Об этом в интервью представителям местного Центра управления регионом сообщил глава областного избиркома Роман Скиндерев. «У нас 799 постоянных участков. Из них 311 вооружены камерами с выходом в интернет. Есть круг людей, которые имеют право вести наблюдение: центр общественного наблюдения, представители кандидатов или политических партий, которые выдвинули кандидатов. Они имеют доступ в режиме онлайн», — рассказал Скиндерев во время прямого эфира, опубликованного в группе ЦУРа в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что доступ к наблюдению имеют представители общественной палаты и избирательной системы. Представители СМИ смогут следить за выборами на участках и онлайн в центре общественного наблюдения. На остальных участках будет вестись видеофиксация. Записи будут храниться в течение трех месяцев. «В России этот вопрос решен самым прогрессивным образом», — считает руководитель избиркома региона. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Численность избирателей в регионе на выборах составит 655 243 человек. По сравнению с выборами 10 сентября 2023 года численность избирателей в Курганской области сократилась на 5 114 человек.