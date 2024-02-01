В Тюменской области построят новую поликлинику

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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Сроки строительства пока неизвестны Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) построят детскую поликлинику. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Сейчас разработано техническое задание на строительство.

«Разработано медико-техническое задание на строительство детской поликлиники в г. Заводоуковске. Ведется работа по использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения, на основании которой будут проведены проектные работы», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Армизонском районе отремонтируют поликлинику, которая была построена еще в 1980 году. В больнице приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию.

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В Заводоуковске (Тюменская область) построят детскую поликлинику. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Сейчас разработано техническое задание на строительство. «Разработано медико-техническое задание на строительство детской поликлиники в г. Заводоуковске. Ведется работа по использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения, на основании которой будут проведены проектные работы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Армизонском районе отремонтируют поликлинику, которая была построена еще в 1980 году. В больнице приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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