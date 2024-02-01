В Тюменской области построят новую поликлинику

В Заводоуковске (Тюменская область) построят детскую поликлинику. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Сейчас разработано техническое задание на строительство.
«Разработано медико-техническое задание на строительство детской поликлиники в г. Заводоуковске. Ведется работа по использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения, на основании которой будут проведены проектные работы», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Армизонском районе отремонтируют поликлинику, которая была построена еще в 1980 году. В больнице приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию.
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