Курганца отправили в колонию на 11 лет за хранение наркотиков

02 февраля 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Курганской области получил 11 лет за хранение 202 грамм наркотиков. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере“. Приговорить к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в документе. Мужчина купил 202 грамма наркотиков и собирался их продать, но его задержали сотрудники полиции. В суде он отказался признавать свою вину и давать показания. Во время допросов виновный рассказал, что начал употреблять наркотики в начале 2023 года, заказывая их через интернет и получая через тайники.

Житель Курганской области получил 11 лет за хранение 202 грамм наркотиков. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере“. Приговорить к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в документе. Мужчина купил 202 грамма наркотиков и собирался их продать, но его задержали сотрудники полиции. В суде он отказался признавать свою вину и давать показания. Во время допросов виновный рассказал, что начал употреблять наркотики в начале 2023 года, заказывая их через интернет и получая через тайники.