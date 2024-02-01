01 февраля 2024

Курганца отправили в колонию на 11 лет за хранение наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд, приговор, судья, суд, елена лопаева
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы Фото:

Житель Курганской области получил 11 лет за хранение 202 грамм наркотиков. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере“. Приговорить к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в документе.

Мужчина купил 202 грамма наркотиков и собирался их продать, но его задержали сотрудники полиции. В суде он отказался признавать свою вину и давать показания. Во время допросов виновный рассказал, что начал употреблять наркотики в начале 2023 года, заказывая их через интернет и получая через тайники.

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Житель Курганской области получил 11 лет за хранение 202 грамм наркотиков. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере“. Приговорить к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в документе. Мужчина купил 202 грамма наркотиков и собирался их продать, но его задержали сотрудники полиции. В суде он отказался признавать свою вину и давать показания. Во время допросов виновный рассказал, что начал употреблять наркотики в начале 2023 года, заказывая их через интернет и получая через тайники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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