01 февраля 2024

На участке трассы Надым — Салехард на несколько месяцев введут временный объезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж пешеходного моста на трассе М5 Урал на станции Таскино. Челябинск, пешеходный мост, металлоконструкция, росавтодор, монтаж моста
До конца апреля дорожники восстановят перекрытия моста, разрушенные паводком Фото:

На 1113 километре автодороги Надым — Салехард (ЯНАО) с 5 февраля до конца апреля проезд будет осуществлять по временному участку. В настоящее время дорожники готовят временный объезд и устанавливают знаки.

«С 5 февраля до конца апреля на 1113 км дороги Надым — Салехард движение будет осуществляться по временному объезду. Сейчас готовят к запуску движения временный объезд и устанавливают дорожные знаки», — сообщается в telegram-канале окружного дептранса.

За несколько месяцев дорожные рабочие разберут подход к мосту и восстановят шкафную стенку, поврежденную паводком. В ведомстве попросили жителей соблюдать на временном участке скоростной режим и дистанцию.

ЧП на мосту трассы Надым — Салехард произошло в мае прошлого года. Из-за паводка его перекрытия размыло, и асфальт провалился. Дорогу пришлось перекрыть, а после проведения срочных работ было организовано реверсивное движение. Полностью восстановить движение рабочим удалось через сутки.

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На 1113 километре автодороги Надым — Салехард (ЯНАО) с 5 февраля до конца апреля проезд будет осуществлять по временному участку. В настоящее время дорожники готовят временный объезд и устанавливают знаки. «С 5 февраля до конца апреля на 1113 км дороги Надым — Салехард движение будет осуществляться по временному объезду. Сейчас готовят к запуску движения временный объезд и устанавливают дорожные знаки», — сообщается в telegram-канале окружного дептранса. За несколько месяцев дорожные рабочие разберут подход к мосту и восстановят шкафную стенку, поврежденную паводком. В ведомстве попросили жителей соблюдать на временном участке скоростной режим и дистанцию. ЧП на мосту трассы Надым — Салехард произошло в мае прошлого года. Из-за паводка его перекрытия размыло, и асфальт провалился. Дорогу пришлось перекрыть, а после проведения срочных работ было организовано реверсивное движение. Полностью восстановить движение рабочим удалось через сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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