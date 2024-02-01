На участке трассы Надым — Салехард на несколько месяцев введут временный объезд

02 февраля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

До конца апреля дорожники восстановят перекрытия моста, разрушенные паводком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 1113 километре автодороги Надым — Салехард (ЯНАО) с 5 февраля до конца апреля проезд будет осуществлять по временному участку. В настоящее время дорожники готовят временный объезд и устанавливают знаки. «С 5 февраля до конца апреля на 1113 км дороги Надым — Салехард движение будет осуществляться по временному объезду. Сейчас готовят к запуску движения временный объезд и устанавливают дорожные знаки», — сообщается в telegram-канале окружного дептранса. За несколько месяцев дорожные рабочие разберут подход к мосту и восстановят шкафную стенку, поврежденную паводком. В ведомстве попросили жителей соблюдать на временном участке скоростной режим и дистанцию. ЧП на мосту трассы Надым — Салехард произошло в мае прошлого года. Из-за паводка его перекрытия размыло, и асфальт провалился. Дорогу пришлось перекрыть, а после проведения срочных работ было организовано реверсивное движение. Полностью восстановить движение рабочим удалось через сутки.

На 1113 километре автодороги Надым — Салехард (ЯНАО) с 5 февраля до конца апреля проезд будет осуществлять по временному участку. В настоящее время дорожники готовят временный объезд и устанавливают знаки. «С 5 февраля до конца апреля на 1113 км дороги Надым — Салехард движение будет осуществляться по временному объезду. Сейчас готовят к запуску движения временный объезд и устанавливают дорожные знаки», — сообщается в telegram-канале окружного дептранса. За несколько месяцев дорожные рабочие разберут подход к мосту и восстановят шкафную стенку, поврежденную паводком. В ведомстве попросили жителей соблюдать на временном участке скоростной режим и дистанцию. ЧП на мосту трассы Надым — Салехард произошло в мае прошлого года. Из-за паводка его перекрытия размыло, и асфальт провалился. Дорогу пришлось перекрыть, а после проведения срочных работ было организовано реверсивное движение. Полностью восстановить движение рабочим удалось через сутки.