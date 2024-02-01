01 февраля 2024

Курганец получил штраф 400 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве в сауне

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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Курганца осудили за ложное сообщение о минировании сауны Фото:

Жителя Кургана осудили за ложное сообщение о взрыве в одной из городских саун и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

«Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Кургана виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из саун города. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».

Ранее URA.RU писало о том, что курганца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из школ. Злоумышленник был оштрафован на 600 тысяч рублей.

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Жителя Кургана осудили за ложное сообщение о взрыве в одной из городских саун и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Кургана виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из саун города. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Ранее URA.RU писало о том, что курганца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из школ. Злоумышленник был оштрафован на 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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