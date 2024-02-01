Курганец получил штраф 400 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве в сауне

Жителя Кургана осудили за ложное сообщение о взрыве в одной из городских саун и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.
«Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Кургана виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из саун города. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».
Ранее URA.RU писало о том, что курганца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из школ. Злоумышленник был оштрафован на 600 тысяч рублей.
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