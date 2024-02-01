Курганец получил штраф 400 тысяч рублей за ложное сообщение о взрыве в сауне

02 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Курганца осудили за ложное сообщение о минировании сауны Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителя Кургана осудили за ложное сообщение о взрыве в одной из городских саун и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Кургана виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из саун города. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Ранее URA.RU писало о том, что курганца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из школ. Злоумышленник был оштрафован на 600 тысяч рублей.

Жителя Кургана осудили за ложное сообщение о взрыве в одной из городских саун и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Кургана виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из саун города. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 400 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Ранее URA.RU писало о том, что курганца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одной из школ. Злоумышленник был оштрафован на 600 тысяч рублей.