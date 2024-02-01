01 февраля 2024

В новом тюменском микрорайоне обустроят зону отдыха возле Туры

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне планируют укрепить берега реки Туры Фото:

В Тюмени в ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Также в микрорайоне планируют укрепить берега реки Туры.

«В районе ЖК Финский залив в соответствии с генеральным планом Тюмени предусмотрены функциональные зоны: многофункциональная общественно-деловая с размещением универсального спортивного центра, зона отдыха, также предусмотрено берегоукрепление. Разработка объемно-планировочных и архитектурных решений объектов капитального строительства осуществляется при разработке проектной документации на строительство объектов», — рассказали агентству в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году планируют благоустроить территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. В том числе, в городе откроют парк Константина Лагунова.

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В Тюмени в ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Также в микрорайоне планируют укрепить берега реки Туры. «В районе ЖК Финский залив в соответствии с генеральным планом Тюмени предусмотрены функциональные зоны: многофункциональная общественно-деловая с размещением универсального спортивного центра, зона отдыха, также предусмотрено берегоукрепление. Разработка объемно-планировочных и архитектурных решений объектов капитального строительства осуществляется при разработке проектной документации на строительство объектов», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году планируют благоустроить территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. В том числе, в городе откроют парк Константина Лагунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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