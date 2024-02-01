В новом тюменском микрорайоне обустроят зону отдыха возле Туры

02 февраля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В микрорайоне планируют укрепить берега реки Туры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Также в микрорайоне планируют укрепить берега реки Туры. «В районе ЖК Финский залив в соответствии с генеральным планом Тюмени предусмотрены функциональные зоны: многофункциональная общественно-деловая с размещением универсального спортивного центра, зона отдыха, также предусмотрено берегоукрепление. Разработка объемно-планировочных и архитектурных решений объектов капитального строительства осуществляется при разработке проектной документации на строительство объектов», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году планируют благоустроить территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. В том числе, в городе откроют парк Константина Лагунова.

В Тюмени в ЖК Финский залив обустроят зону отдыха со спортивным центром. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Также в микрорайоне планируют укрепить берега реки Туры. «В районе ЖК Финский залив в соответствии с генеральным планом Тюмени предусмотрены функциональные зоны: многофункциональная общественно-деловая с размещением универсального спортивного центра, зона отдыха, также предусмотрено берегоукрепление. Разработка объемно-планировочных и архитектурных решений объектов капитального строительства осуществляется при разработке проектной документации на строительство объектов», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2024 году планируют благоустроить территории 59 многоквартирных домов и пять общественных пространств. В том числе, в городе откроют парк Константина Лагунова.