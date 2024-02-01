Экс-губернатор Курганской области Богомолов призвал сплотиться вокруг Путина

Олег Богомолов назвал позиции, развалившие СССР и призвал сплотиться вокруг Владимира Путина, который их «выжигает» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов призвал всех сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, который «выжигает позиции, развалившие СССР». Об этом он заявил в ходе мероприятия, на котором они презентуют книгу экс-главы региона и его замов «На перепутье: как это было», передает корреспондент URA.RU.

«Я рад тому, что сегодня позиции, которые развалили СССР Владимир Владимирович Путин выжигает каленным железом. В это трудное время нам нужно сегодня сплотиться всем вокруг нашего лидера и делать все, чтобы страна победила, стала еще сильнее и лучше, в том числе и Курганская область», — заявил Богомолов. Также он отметил, что в начале 90-х СССР «погибла» и ушла с политической арены не из-за отсталости, а из-за вырождения правящей политической элиты, безразличия народа, который промолчал в ответ на данные события и зависти к Западу.

Ранее URA.RU писало, что Курганские VIP съехались на презентацию книги команды экс-губернатора Богомолова. Сообщалось, что всего на мероприятие пришло около 100 человек. Книга, авторами которой стали 12 человек, стала подарком Курганской области ко дню рождения 6 февраля. Перед публикацией Богомолов дал интервью URA.RU, в котором объяснил, зачем была написана книга, какими проектами он гордится, и как работал со своей командой.