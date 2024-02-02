В Тюмени продают чистокровного арабского скакуна за миллион рублей

«Самая древняя» лошадь в мире продается в Тюмени

02 февраля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Средняя цена арабских скакунов в России составляет 500 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени на продажу выставлен чистопородный арабский скакун. Объявление появилось в российской группе о продаже лошадей в соцсети «ВКонтакте». «Срочная продажа, арабский чистокровный конь. Цена — один миллион рублей. Находится в Тюмени», — говорится в объявлении в тематическом сообществе на сайте «ВКонтакте». Сейчас конь живет на частной территории. Продавец обещает повысить цену через месяц. Средняя стоимость взрослой лошади арабской породы — 500 тысяч рублей, лошадей других пород продают за 350 тысяч. Арабские скакуны являются самой древней породой лошадей в мире.

В Тюмени на продажу выставлен чистопородный арабский скакун. Объявление появилось в российской группе о продаже лошадей в соцсети «ВКонтакте». «Срочная продажа, арабский чистокровный конь. Цена — один миллион рублей. Находится в Тюмени», — говорится в объявлении в тематическом сообществе на сайте «ВКонтакте». Сейчас конь живет на частной территории. Продавец обещает повысить цену через месяц. Средняя стоимость взрослой лошади арабской породы — 500 тысяч рублей, лошадей других пород продают за 350 тысяч. Арабские скакуны являются самой древней породой лошадей в мире.